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2023-07-11 12:39:49

Threads上架5天用戶突破1億 打破ChatGPT用戶增長速度最快紀錄

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Threads上架短短5天用戶就突破1億，打破ChatGPT用戶增長速度最快紀錄。(互聯網)

Threads上架短短5天用戶就突破1億，打破ChatGPT用戶增長速度最快紀錄。(互聯網)

根據數據追蹤網站，Facebook母公司Meta推出的Twitter競爭對手Threads app，上架不到5天註冊用戶就超過1億，打破人工智能工具ChatGPT的紀錄，成為史上用戶數增長速度最快的消費者appMeta行政總裁朱克伯格發文指，Threads app推出短時間內用戶迅速突破1億，「實在難以置信」。

網絡數據追蹤網站Quiver Quantitative發表報告指，截至格林威治時間本月107時，Threads用戶量已突破1億。

此前，ChatGPT用了2個月時間才達到1億用戶量，社交平台TikTokInstagram則分別花了9個月和2年半時間達到這個目標。

Threads上架短短5天用戶就突破1億，打破ChatGPT用戶增長速度最快紀錄。(資料圖片)

Threads上架短短5天用戶就突破1億，打破ChatGPT用戶增長速度最快紀錄。(資料圖片)

Threads暫未在歐洲app store上架

Threads本月5日在100個國家的蘋果公司和Android app商店上架，但由於Meta不確定這是否符合歐盟有關的數據私隱規定，因此仍未在歐洲的app商店上架。

Twitter據指擁有約2億每日活躍用戶，但自馬斯克去年收購並解僱數千員工以來，該平台屢屢出現技術問題。馬斯克也因為在Twitter推出收費服務、恢復被停權的右翼人士帳戶以及限制用戶閱覽貼文數量等措施，而失去許多用戶支持。

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