Threads上架5天用戶突破1億 打破ChatGPT用戶增長速度最快紀錄

根據數據追蹤網站，Facebook母公司Meta推出的Twitter競爭對手Threads app，上架不到5天註冊用戶就超過1億，打破人工智能工具ChatGPT的紀錄，成為史上用戶數增長速度最快的消費者app。Meta行政總裁朱克伯格發文指，Threads app推出短時間內用戶迅速突破1億，「實在難以置信」。

網絡數據追蹤網站Quiver Quantitative發表報告指，截至格林威治時間本月10日7時，Threads用戶量已突破1億。

此前，ChatGPT用了2個月時間才達到1億用戶量，社交平台TikTok和Instagram則分別花了9個月和2年半時間達到這個目標。