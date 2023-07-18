Threads｜朱克伯格想加好友 這人竟然拒絕 更貼堂展示

這位仁兄是Twitter創辦人、46歲的多爾西(Jack Dorsey)，他早於2021年辭去Twitter董事長職務，並批評入主的馬斯克(Elon Musk)為Twitter帶來的方向。多爾西日前在Twitter上發表了一條推文，批評朱克伯格等抄襲Twitter，指「我們想要飛天車，但卻得到了7個Twitter複製品」，意指各科網巨頭不思進取，其所稱的「7個Twitter複製品」，包括Threads、Mastodon及Post News等，不過他自己亦有新平台Bluesky。

Threads｜多爾西貼堂︰Too soon b

多爾西一邊鬧Threads，但自己搶先在Threads推出的頭一周內成為用戶，不過設定為私人帳戶，有報道指其暫未關注任何人，亦未有設定帳戶照片。多爾西日前在Twitter上發布了一張截圖，顯示朱克伯格在Threads上向他發送的請求，但多爾在貼文中說「太早了兄弟」(Too soon b)，相信未有接受朱克伯格的請求。有網民隨即叫多爾西封鎖朱克伯格。亦有指朱克伯格有關注多爾西的Instagram(IG)帳號，而IG跟Threads好友可互通，未知今次「加好友」要求是否由系統自動發出。