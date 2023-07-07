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國際
2023-07-07 13:54:49

Threads︱Twitter考慮對Meta採法律行動　馬斯克暗示抄襲

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Twitter考慮對Meta就Threads作出控訴。(路透社)

Twitter考慮對Meta就Threads作出控訴。(路透社)

網絡巨擘Meta推出的Threads，在首日大受歡迎之下，競爭對手的Twitter就發出警告，表示會考慮對Meta採取法律行動。Twitter的老闆馬斯克（Elon Musk）在Twitter上指：「競爭可以，作弊不可」，暗指Meta吸納大量Twitter前員工，疑對方抄襲。不過Meta已經否認。

Meta在周三（5日）推出Threads以來，已經達到逾3,000萬用戶登記。而Twitter就向Meta發出律師信，指Meta聘請Twitter前員工開發Threads，質疑是抄襲。Twitter的律師信指：「Twitter將嚴肅處理有關的知識產權，要求Meta立即採取措施，停止使用任何Twitter有關的商業機密或其他高度機密信息。Twitter保留一切權利，包括但不限於，尋求民事的禁令，並且不作事前的通知。」

Threads在首日已有逾3000萬用戶登記。(路透社)

Threads在首日已有逾3000萬用戶登記。(路透社)

Threads稱團隊沒有Twitter僱員

馬斯克在公開有關律師信之後，也在Twitter上留言表示「競爭可以，作弊不可」。外國媒體表示，對於Threads的介面及操作，感覺都與Twitter很相似，適逢Twitter因為限制用戶的閱讀數而有大量用戶退出。而Twitter方面指，Meta聘用了數十名前Twitter的員工，又指這些前僱員都曾經可接觸到Twitter的敏感資料。

Meta的發言人就回應表示：「Threads的開發團隊當中，沒有一人是前Twitter僱員，這根本不是一回事。」

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