Threads︱Twitter考慮對Meta採法律行動　馬斯克暗示抄襲

網絡巨擘Meta推出的Threads，在首日大受歡迎之下，競爭對手的Twitter就發出警告，表示會考慮對Meta採取法律行動。Twitter的老闆馬斯克（Elon Musk）在Twitter上指：「競爭可以，作弊不可」，暗指Meta吸納大量Twitter前員工，疑對方抄襲。不過Meta已經否認。

Meta在周三（5日）推出Threads以來，已經達到逾3,000萬用戶登記。而Twitter就向Meta發出律師信，指Meta聘請Twitter前員工開發Threads，質疑是抄襲。Twitter的律師信指：「Twitter將嚴肅處理有關的知識產權，要求Meta立即採取措施，停止使用任何Twitter有關的商業機密或其他高度機密信息。Twitter保留一切權利，包括但不限於，尋求民事的禁令，並且不作事前的通知。」