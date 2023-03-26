TikTok又一騎呢挑戰 讀書讀到蠟燭燒盡 教育專家點睇？

左至右：網友由點蠟燭開始讀書，足足讀了12個半小時，完成挑戰。(互聯網)

TikTok流行各種各樣挑戰，最近一項挑戰名為「蠟燭學習」(Candle Study)，要求參加者在蠟燭燒盡前須持續做功課或溫習等。對此，教育專家批評損害學生健康。

「蠟燭學習」挑戰，要求參加者開始時先點燃蠟燭，接著便持續看書、溫習或做功課等，直到蠟燭燒完為止。如此奇特的讀書方法，近日在TikTok掀起風潮，相關影片吸引逾1,630萬次點擊。

這種像古代人「秉燭夜讀」的讀書方法，看來沒甚麼壞處，有網友卻指出，若使用較大的蠟燭，等於需花上數小時才能停止讀書，而不少教師和教育專家亦贊同。其中，教育專家馬斯特森(Anna Masterson)指出，蠟燭的設計，是盡可能地長時間燃燒，這項挑戰會讓學生一次花4至6小時，不斷集中精神讀書，直至蠟燭燒盡。