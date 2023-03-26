TikTok又一騎呢挑戰 讀書讀到蠟燭燒盡 教育專家點睇？

TikTok流行各種各樣挑戰，最近一項挑戰名為「蠟燭學習」(Candle Study)，要求參加者在蠟燭燒盡前須持續做功課或溫習等。對此，教育專家批評損害學生健康。
「蠟燭學習」挑戰，要求參加者開始時先點燃蠟燭，接著便持續看書、溫習或做功課等，直到蠟燭燒完為止。如此奇特的讀書方法，近日在TikTok掀起風潮，相關影片吸引逾1,630萬次點擊。
這種像古代人「秉燭夜讀」的讀書方法，看來沒甚麼壞處，有網友卻指出，若使用較大的蠟燭，等於需花上數小時才能停止讀書，而不少教師和教育專家亦贊同。其中，教育專家馬斯特森(Anna Masterson)指出，蠟燭的設計，是盡可能地長時間燃燒，這項挑戰會讓學生一次花4至6小時，不斷集中精神讀書，直至蠟燭燒盡。
教育專家：長時間學習造成反效果
有網友分享連續讀了12小時，對此馬斯特森指出，「太疲累會導致(學生們)喪失樂趣、動力和記憶力，認知能力也會下降，如此種種都對學生的學習過程和健康有害」。
她並指，「蠟燭學習」是一種定時練習，對一些人來說，可能很有效，但人類大腦需要適當且有規律的休息來記住吸收到的資訊，因此學生們與其這樣拖長時間，不如以短時間但更專注地溫習。加上，與其他人分享、一起學習，有時候會比獨自一人苦讀更有幫助。