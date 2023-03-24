TikTok周受資於美國國會作證　稱不受任何政府操控

美國眾議院能源和商務委員會，周四(23日)就中國字節跳動旗下短片分享應用程式抖音海外版TikTok的安全問題舉行聽證會。新加坡籍的TikTok首席執行官周受資於聽證會上強調公司著重數據安全，多次劃清與中國政府關係，稱絕對不是任何政府的代理人，他發言期間次被議員打斷發言，有議員直言不相信其說話，明顯仍然對TikTok的安全存有疑慮。
聽證會持續超過5個小時。周受資接受美國議員輪流質詢，他多次否認公司向中國政府移交用戶數據或與中國政府有關連，用戶享有言論自由，TikTok不會應中國政府的要求推廣或刪除內容，強調平台已盡一切所能，確保美國用戶的安全，包括將涉及美國用戶的數據儲存在美國境內，並由美國人員監管。公司也已採取措施保護年輕用戶。
周受資又指，無任何政府或國家持有TikTok母公司字節跳動的股份，TikTok要向中國分享數據的說法亦非事實，即使是真，要求TikTok出售股權都不會解決到問題，只會傷害美國小企業、削弱市場競爭，壓制TikTok在美國1.5億用戶的聲音。
羅傑斯警告：對國會作虛假或誤導陳述是聯邦罪行
多名參與聽證會的美國議員，仍然對TikTok的安全存有疑慮，甚至直言不相信他說的內容、批評他「閃爍其詞」，部分議員表示會尋求禁用TikTok。委員會主席羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)就要求周受資「百分百」肯定，北京和字節跳動的員工，都不能使用TikTok監視美國人，或替中國從事大外宣；又質問周受資，TikTok是否會刪除有關天安門、新疆維吾爾人等在中國的敏感內容，在周受資否認一切指控後，羅傑斯警告他，對國會作虛假或誤導陳述是聯邦罪行。
布林肯：必須終止TikTok對美國國安威脅
美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在聽證會上表示， TikTok對美國的國家安全構成威脅，必須採取行動終止有關情況。他未有說明是否全面禁用TikTok，只表示有好多方法可以採取，美國國務院已禁止在聯邦政府設備上使用TikTok，亦有提議指TikTok應脫離母公司字節跳動。