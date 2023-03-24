TikTok周受資於美國國會作證　稱不受任何政府操控

美國眾議院能源和商務委員會，周四(23日)就中國字節跳動旗下短片分享應用程式抖音海外版TikTok的安全問題舉行聽證會。新加坡籍的TikTok首席執行官周受資於聽證會上強調公司著重數據安全，多次劃清與中國政府關係，稱絕對不是任何政府的代理人，他發言期間次被議員打斷發言，有議員直言不相信其說話，明顯仍然對TikTok的安全存有疑慮。

聽證會持續超過5個小時。周受資接受美國議員輪流質詢，他多次否認公司向中國政府移交用戶數據或與中國政府有關連，用戶享有言論自由，TikTok不會應中國政府的要求推廣或刪除內容，強調平台已盡一切所能，確保美國用戶的安全，包括將涉及美國用戶的數據儲存在美國境內，並由美國人員監管。公司也已採取措施保護年輕用戶。

周受資又指，無任何政府或國家持有TikTok母公司字節跳動的股份，TikTok要向中國分享數據的說法亦非事實，即使是真，要求TikTok出售股權都不會解決到問題，只會傷害美國小企業、削弱市場競爭，壓制TikTok在美國1.5億用戶的聲音。