TikTok在特朗普表明推遲禁令後恢復服務

將於周一(20日)宣誓就任美國總統的特朗普在社交平台發文，表示會在當日發出行政命令，延長中國短片分享平台TikTok禁令的生效時間，以便達成協議，保護美國的國家安全。早前暫停服務的TikTok宣布恢復對美國用戶的服務。

特朗普表示，會確定在他發出行政命令之前，任何協助TikTok避免關閉及停運的公司，毋須承擔責任。他指，美國人應該在周一看到激動人心的就職典禮，以及其他活動和對話。特朗普周日(19日)在華盛頓出席勝利集會時亦提到，TikTok涉及很多工作崗位，不希望TikTok業務落在中國手上，因此別無他法，必須拯救TikTok，強調不論喜歡TikTok與否，美國將會透過TikTok賺錢，他又強調會利用自己的影響力，尋求成立合資公司營運TikTok，而美國政府不須出資就可擁有一半股權。