TikTok尋親｜女子4歲遭母綁架到美國 20年後與日本父親團聚

美國女子Fuka自4歲起便與母親到美國生活，她一直以為是父親遺棄了母女兩人，但常遭母親虐待的她發現自己是遭「綁架」離開親生父親。居美國18年後，她首度踏足故鄉日本，探訪外祖母家時見到父親的照片，並上載短片到TikTok，幾經轉折網友在Facebook見到她生父的Facebook帳號。兩父女在20年後終於團聚。

TikTok尋親｜父親修讀證書繼承家族寺廟 母親搞婚外情 Fuka說，在18年後，她才發現在生父修讀證書成為僧侶繼承家族寺廟時，她母親有外遇，沒有通知生父情況下，綁架她和弟弟由日本飛到美國。母親其後與外遇男友結婚，並告訴姊弟兩人生父遺棄他們。Fuka稱，尋生父之旅起源於在2022年發現自己仍然是日本公民，並飛回日本與外祖母再度聯繫上，繼而見到生父的照片。TikTok用戶在Facebook發現Fuka生父帳號後，她主動發訊息給生父，數月後獲對方回應。 Fuka說，「TikTok的威力：我18年來找不到父親，然後上載了一段有關此事的爆紅TikTok短片，我醒來後收到……」父親回覆了她的訊息，稱「我聽一名朋友說你正尋找我。當然，我記得你，你長大了。你身在日本嗎？」