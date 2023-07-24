TikTok尋親｜女子4歲遭母綁架到美國 20年後與日本父親團聚

美國女子Fuka自4歲起便與母親到美國生活，她一直以為是父親遺棄了母女兩人，但常遭母親虐待的她發現自己是遭「綁架」離開親生父親。居美國18年後，她首度踏足故鄉日本，探訪外祖母家時見到父親的照片，並上載短片到TikTok，幾經轉折網友在Facebook見到她生父的Facebook帳號。兩父女在20年後終於團聚。
TikTok尋親｜父親修讀證書繼承家族寺廟 母親搞婚外情
Fuka說，在18年後，她才發現在生父修讀證書成為僧侶繼承家族寺廟時，她母親有外遇，沒有通知生父情況下，綁架她和弟弟由日本飛到美國。母親其後與外遇男友結婚，並告訴姊弟兩人生父遺棄他們。Fuka稱，尋生父之旅起源於在2022年發現自己仍然是日本公民，並飛回日本與外祖母再度聯繫上，繼而見到生父的照片。TikTok用戶在Facebook發現Fuka生父帳號後，她主動發訊息給生父，數月後獲對方回應。
Fuka說，「TikTok的威力：我18年來找不到父親，然後上載了一段有關此事的爆紅TikTok短片，我醒來後收到……」父親回覆了她的訊息，稱「我聽一名朋友說你正尋找我。當然，我記得你，你長大了。你身在日本嗎？」
TikTok尋親｜父親犧牲撫養權原想孩子幸福 女兒卻遭母虐待
Fuka與父親再度聯繫並通電話，聽到了母親所說故事的另一版本。父親先向她說，每個故事都有兩面，她的母親可能與他有不同的觀點。Fuka的祖父母均是僧侶，而寺廟在日本是世代相傳，Fuka的親生父母原本也準備繼承寺廟，但當父親取得僧侶的證書回到家裡時，母親與兩姊弟已離開日本。父親也有追到美國，在眾人的入境簽證到期後便回到日本。那時母親說服父親放棄子女的撫養權，但她父親提出一個條件，就是他們要留在日本。結果母親卻帶著姊弟兩人到美國。Fuka問了生父，如何可以在失去他們後繼續生活，父親答他事發後兩年來每晚都夢見姊弟兩人，他也期望在犧牲了撫養權後，他們在美國可以開心生活。
但事實是，Fuka過著遭母親虐待的生活，在沒有愛的環境下成長，像一個沒有價值的人，但她已克服了童年時的創傷。她上載了與父親在京都團聚的照片，父親另組家庭，Fuka有一名兩歲的同父異母弟弟，她與父親的新家庭開心見面。Fuka說，見到父親後她心靈得到療愈，也同時悲喜交雜。她開心父親能夠看著兒子成長，不再經歷失去她時的痛苦。Fuka離開時，父親落淚不捨，抱著她說，感恩生命中有她。Fuka多謝TikTok網友讓她可以與生父重逢，與父親見面是她最大願望。網友都高興兩父女團聚，祝福她可修補被偷去的父女情。