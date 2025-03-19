TikTok挑戰將玩具放微波爐加熱竟爆炸　7歲女童面胸燒傷

美國密蘇里州一名7歲女童，日前嘗試TikTok熱門挑戰時，將矽膠解壓玩具放進微波爐加熱，詎料當她將玩具拿出後，玩具竟然直接在她臉前爆開，高溫黏液瞬間噴到她臉部、胸口，導致嚴重燒燙傷，並留下明顯疤痕。

綜合報道，7歲女童Scarlett Selby日前準備進行TikTok熱門挑戰，先是在前一天把矽膠解壓方塊玩具NeeDoh放進冰箱，並於隔天拿出，放進微波爐裡加熱。44歲父親Josh Selby表示：「我看著她拿出來並摸了摸，檢查它是不是太燙了，但一切都發生得太快，我聽見她的尖叫聲，是令人毛骨悚然的聲音」。接著，玩具突然爆炸，高溫黏液噴在Scarlett的臉上及胸上，Josh試圖清除女兒身上的黏液，甚至直接撕掉女兒的衣服，卻讓自己的手也被黏住。Josh說，他和妻子Amanda Blankenship立即開車送女兒就醫，但在30分鐘路程裡，女兒都相當痛苦，抵達醫院時仍在慘叫。Amanda哀嘆：「她當時非常害怕，這給她造成了很大的傷害」。