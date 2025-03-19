TikTok挑戰將玩具放微波爐加熱竟爆炸　7歲女童面胸燒傷

美國密蘇里州一名7歲女童，日前嘗試TikTok熱門挑戰時，將矽膠解壓玩具放進微波爐加熱，詎料當她將玩具拿出後，玩具竟然直接在她臉前爆開，高溫黏液瞬間噴到她臉部、胸口，導致嚴重燒燙傷，並留下明顯疤痕。
綜合報道，7歲女童Scarlett Selby日前準備進行TikTok熱門挑戰，先是在前一天把矽膠解壓方塊玩具NeeDoh放進冰箱，並於隔天拿出，放進微波爐裡加熱。44歲父親Josh Selby表示：「我看著她拿出來並摸了摸，檢查它是不是太燙了，但一切都發生得太快，我聽見她的尖叫聲，是令人毛骨悚然的聲音」。接著，玩具突然爆炸，高溫黏液噴在Scarlett的臉上及胸上，Josh試圖清除女兒身上的黏液，甚至直接撕掉女兒的衣服，卻讓自己的手也被黏住。Josh說，他和妻子Amanda Blankenship立即開車送女兒就醫，但在30分鐘路程裡，女兒都相當痛苦，抵達醫院時仍在慘叫。Amanda哀嘆：「她當時非常害怕，這給她造成了很大的傷害」。
母親：這些傷疤不只是留在身體上
醫生擔心Scarlett嘴上的燒燙傷可能導致呼吸道問題，對她進行人工麻醉，直到3天後才醒來。但由於傷勢嚴重，Scarlett住院1個星期，期間只能以鼻胃管進食，Scarlett的身上亦留下非常深的疤痕。父母在詢問醫師建議後，每天幫她擦藥，觀察她的疤痕是否會隨著身體成長而改變，再考慮如何進行皮膚移植手術，Amanda說：「女兒洗完澡照鏡時會哭，這些傷疤不只是留在身體上」。玩具製造商事後在網站註明，請勿將產品加熱、冷凍或是丟入微波爐中，可能會造成傷害。TikTok平台也警告，不允許展示或宣傳任何危險活動、挑戰或暴力內容。