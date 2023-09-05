TikTok挑戰｜甚麼是One Chip Challenge？14歲少年食全球最辣薯片死亡

近年網上興起一個網上挑戰One Chip Challenge(一塊薯片挑戰)，並在TikTok瘋傳下成熱潮。美國麻省一名14歲少年上周五死亡，家人指相信他是玩了「一塊薯片挑戰」，食了Paqui牌子、號稱最球全球最辣薯片引發健康問題死亡。有報道指，這是首宗One Chip Challenge死亡個案。

TikTok挑戰｜甚麼是One Chip Challenge？

Paqui薯片是一款粟米脆片，使用了兩種全球最辣的辣椒粉製造，而One Chip Challenge是食了該薯片後不喝水或不食其他東西解辣，鬥誰可以堅持最長時間，並拍片放上社交網。這個挑戰數年前於TikTok爆紅，有關短片獲超過20億觀看次數，並於去年秋天再度成熱潮。有報道指，有不少學校發生有學生食了這款勁辣薯片要送院，部分學校更禁止學生於校內食。美國傳媒就這宗死亡個案向Paqui Chips母公司Hershey Company查詢，對方未有回應。報道指，警員、救護員和消防員上周五接報到14歲少年Harris Wolobah的家裡，發現他已沒有反應，其死因仍有待驗屍報告確定。