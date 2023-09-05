TikTok挑戰｜甚麼是One Chip Challenge？14歲少年食全球最辣薯片死亡

近年網上興起一個網上挑戰One Chip Challenge(一塊薯片挑戰)，並在TikTok瘋傳下成熱潮。美國麻省一名14歲少年上周五死亡，家人指相信他是玩了「一塊薯片挑戰」，食了Paqui牌子、號稱最球全球最辣薯片引發健康問題死亡。有報道指，這是首宗One Chip Challenge死亡個案。
TikTok挑戰｜甚麼是One Chip Challenge？
Paqui薯片是一款粟米脆片，使用了兩種全球最辣的辣椒粉製造，而One Chip Challenge是食了該薯片後不喝水或不食其他東西解辣，鬥誰可以堅持最長時間，並拍片放上社交網。這個挑戰數年前於TikTok爆紅，有關短片獲超過20億觀看次數，並於去年秋天再度成熱潮。有報道指，有不少學校發生有學生食了這款勁辣薯片要送院，部分學校更禁止學生於校內食。美國傳媒就這宗死亡個案向Paqui Chips母公司Hershey Company查詢，對方未有回應。報道指，警員、救護員和消防員上周五接報到14歲少年Harris Wolobah的家裡，發現他已沒有反應，其死因仍有待驗屍報告確定。
TikTok挑戰｜食了同學給的勁辣薯片後胃痛
《波士頓環球報》稱，Wolobah那天有上學，感到不適並往校內的醫療室，之後獲准提早離開學校，由父母接回家。他的母親說，同學當天給了他那款勁辣薯片，他食後胃部很痛；回到家後情況好轉。但當Wolobah準備去籃球選拔賽時，兄長發現他已昏倒。據悉，這款勁辣薯片使用的辣椒粉包含既辣又危險的辣椒素。美國國家毒物中心警告，參與One Chip Challenge的人，常出現口部發炎、疼痛或灼熱，還有腸胃不適。食了辣椒素也可導致更嚴重的健康問題，包括心口痛、心悸，甚至心臟病發。
TikTok挑戰｜生產商Paqui警告只供成年人食
生產商Paqui在其網頁發起One Chip Challenge，網頁和包裝附有警告指，須放在兒童觸不到的地方，產品亦只供成年人食；對辛辣食品敏感，對辣椒、茄科和辣椒素過敏的人士不宜食用，孕婦和患病人士也不應食。接觸了這款勁辣薯片後，要用肥皂洗手，不要觸摸眼睛或出現敏感的部位。食了後若感到呼吸困難、暈眩或持續噁心，應該去求醫。