TikTok掀灌酒斷片挑戰　30名美國大學生酒精中毒送院(有片)

短片分享平台TikTok屢次有人發起各類玩命挑戰，引發爭議。近日，美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校(UMass Amherst)一群學生參加校外派對時，竟然在TikTok發起灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」(Blackout rage gallons)，導致約30名大學生集體中酒精毒，當局冒雪緊急派出28輛救護車將傷者送醫救治，慶幸最後無人喪命。

綜合報道，有一群學生在本月4日參加校外派對時，攜帶裝有酒精、電解質、調味劑和水等物品，在現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」，詎料導致約30名大學生集體酒精中毒。由於中毒的學生過多，當局至少派了28輛救護車，就連附近的機構都需要協助。麻省警方表示，雖然酒精中毒的學生眾多，但所有人都沒有生命危險，不過根據報告，有2名學生因未成年飲酒而被捕。