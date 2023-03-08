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國際
2023-03-08 12:30:00

TikTok掀灌酒斷片挑戰　30名美國大學生酒精中毒送院(有片)

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TikTok掀灌酒斷片挑戰，30名美國大學生酒精中毒送院。(Twitter)

TikTok掀灌酒斷片挑戰，30名美國大學生酒精中毒送院。(Twitter)

短片分享平台TikTok屢次有人發起各類玩命挑戰，引發爭議。近日，美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校(UMass Amherst)一群學生參加校外派對時，竟然在TikTok發起灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」(Blackout rage gallons)，導致約30名大學生集體中酒精毒，當局冒雪緊急派出28輛救護車將傷者送醫救治，慶幸最後無人喪命。

綜合報道，有一群學生在本月4日參加校外派對時，攜帶裝有酒精、電解質、調味劑和水等物品，在現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」，詎料導致約30名大學生集體酒精中毒。由於中毒的學生過多，當局至少派了28輛救護車，就連附近的機構都需要協助。麻省警方表示，雖然酒精中毒的學生眾多，但所有人都沒有生命危險，不過根據報告，有2名學生因未成年飲酒而被捕。

大學生在派對現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」。(Twitter) 大學生在派對現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」。(Twitter) 大學生在派對現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」。(Twitter) 大學生在派對現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」。(Twitter) 大學生在派對現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「狂飲加侖斷片」。(Twitter)

校方：將採取措施改善飲酒教育課程

狂飲加侖斷片」挑戰的英文縮寫為「BORG」，是現時在TikTok非常流行的灌酒挑戰。挑戰者會在即場調酒，並一口氣飲下至少1加侖(3,785毫升)的伏特加雞尾酒才算挑戰成功。不過，很多挑戰者飲到中途已經不勝酒力當場「斷片」，引起更多人的好奇，紛紛加入挑戰。

麻州大學阿默斯特分校表示，今次事件為該校首次發現學生在校外派對時發起BORG挑戰，並將對周末舉行的派對活動進行評估，也將採取措施改善飲酒教育課程。

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