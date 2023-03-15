TikTok據報考慮倘安全方案不獲美方接納　將脫離字節跳動

中國短片分享平台抖音海外版TikTok去年同意推行一系列措施，措施包括將美國用戶的資料，保存在甲骨文管理的數據儲存中心。有傳媒引述消息報道，TikTok正討論脫離母公司字節跳動的可能性，以助解決有關美方的國安風險疑慮。
《彭博社》(Bloomberg)引述消息人事報道，TikTok脫離母公司字節跳動是萬不得已的最後手段，只會於公司與美國國家安全官員現時達成的方案未獲得批准時，才會進行，可能將公司出售或獨立上市，不過有關決定需要中國政府同意。
消息：來自司法部的Cfius成員不接受TikTok方案
TikTok正接受美國海外投資委員會(Cfius)的國家安全審查，這項被稱為「德克薩斯計畫」的方案包括引入美國科技巨頭甲骨文托管美國用戶數據和審查其軟件，並任命一個由政府批准的3人監督委員會。不過，消息指審查進程停滯不前，來自司法部的Cfius成員一直不願接受TikTok的方案，令TikTok無法確定該方案能否足以支持公司繼續在美國運營。
TikTok還面臨美國國會一連串潛在立法議案，其中一些議案要求必須分離。報道指，議員們擔心TikTok應用可能被迫與中國政府共享數據，或可能被北京用作施加影響的工具。一些獲得兩黨支持的議案更要求禁止該視頻共享應用或強制其出售。