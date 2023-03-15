TikTok據報考慮倘安全方案不獲美方接納　將脫離字節跳動

中國短片分享平台抖音海外版TikTok去年同意推行一系列措施，措施包括將美國用戶的資料，保存在甲骨文管理的數據儲存中心。有傳媒引述消息報道，TikTok正討論脫離母公司字節跳動的可能性，以助解決有關美方的國安風險疑慮。

《彭博社》(Bloomberg)引述消息人事報道，TikTok脫離母公司字節跳動是萬不得已的最後手段，只會於公司與美國國家安全官員現時達成的方案未獲得批准時，才會進行，可能將公司出售或獨立上市，不過有關決定需要中國政府同意。