TikTok杜拜朱古力熱潮席捲全球 開心果缺貨又漲價

包含開心果餡的「杜拜朱古力」在TikTok助長的風潮下大受歡迎，導致全球開心果短缺，價格飛漲。

TikTok影片掀熱潮

英國《獨立報》報道，杜拜朱古力特別指，包裹著開心果餡和kataifi糕點碎粒的板狀牛奶朱古力，阿聯酋品牌FIX於2021年推出這種精緻朱古力，在一段TikTok影片推介並瘋傳下，2023年開始成了全球網民追捧的大熱商品。這影片於2023年底發布，至今累計超過1.2億次點擊瀏覽，促使網民自製數以千計品嘗或製作這種特有風味朱古力的相關影片。

網民熱捧下，國際知名朱古力品牌瑞士蓮(Lindt)和Läderach推出同類產品，英國Morrisons超市近日售賣開心果忌廉復活節彩蛋。