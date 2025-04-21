TikTok杜拜朱古力熱潮席捲全球 開心果缺貨又漲價

包含開心果餡的「杜拜朱古力」在TikTok助長的風潮下大受歡迎，導致全球開心果短缺，價格飛漲。
TikTok影片掀熱潮
英國《獨立報》報道，杜拜朱古力特別指，包裹著開心果餡和kataifi糕點碎粒的板狀牛奶朱古力，阿聯酋品牌FIX於2021年推出這種精緻朱古力，在一段TikTok影片推介並瘋傳下，2023年開始成了全球網民追捧的大熱商品。這影片於2023年底發布，至今累計超過1.2億次點擊瀏覽，促使網民自製數以千計品嘗或製作這種特有風味朱古力的相關影片。
網民熱捧下，國際知名朱古力品牌瑞士蓮(Lindt)和Läderach推出同類產品，英國Morrisons超市近日售賣開心果忌廉復活節彩蛋。
商家：開心果都用完了
這股杜拜朱古力熱潮也帶來負面影響，就是各地的開心果都在缺貨。
缺貨導致開心果大幅漲價。堅果貿易商CG Hacking主管哈金(Giles Hacking)接受《金融時報》訪問時指出，開心果價格一年內從一磅7.95美元(約62港元)漲到10.3美元(約80港元)。他說：「現在開心果基本上都用完了。」
開心果主要在美國伊朗生產
據悉，開心果主要在美國或伊朗栽種。由於美國去年收成不理想，開心果已很稀少，杜拜朱古力興起，令情況更糟。哈金說：「供應不多，所以當杜拜朱古力出現，(朱古力商家)把所有能弄到手的開心果都買走……其他地方就缺貨。」伊朗作為全球第2大開心果生產國，截至今年3月的6個月內，向阿聯酋的出口量比先前12個月多出了4成。
預計這股杜拜朱古力熱潮還會持續下去，英國朱古力商Prestat Group總經理詹德羅(Charles Jandreau)對《金融時報》表示，市場對這種風味朱古力需求之大，令整個產業感到訝異。他說：「(杜拜朱古力)突然冒起，像是每間街角商店都在賣。」據報，部分商店對消費者實施限購。