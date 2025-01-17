TikTok準備周日「熄機」 特朗普拜登擬暫緩執行禁令

TikTok的美國業務被要求在本月19日前脫離母公司字節跳動，否則將在美國各平台下架。外媒稱TikTok已準備被禁後，把用戶頁面跳至解釋禁令的網站。但TikTok尚有避免「熄機」機會，有報道指拜登政府正衡量有何方法把禁令執行權交給20日就職的特朗普。特朗普則據報考慮簽署行政命令，暫緩禁令60至90天執行，尋求以「政治方式」解決事件。
路透社引述知情人士稱，若TikTok「不賣即禁」禁令實施，TikTok計劃在用戶嘗試打開該app時彈出訊息，引導他們前往有關該禁令資訊的網站。TikTok律師Noel Francisco上周對最高法院揚言，禁令實施後「我們陷入黑暗」。
報道指一名白宮官員周三表示，拜登無意、在法律上亦無權阻止禁令執行：但其後全國廣播公司(NBC)稱拜登政府「正衡量不同選項」，讓TikTok在周日仍可使用，留待翌日就職的特朗普處理禁令。路透社指，理論上已下載TikTok的用戶，屆時應該仍可用該app，因禁令規定蘋果及Google商店把TikTok下架，並禁止美國公司提供有關分發、維護或更新TikTok的服務。
《華盛頓郵報》則稱，特朗普正考慮簽署行政指令推遲禁令執行60至90日，但未有說明有何法律依據。《紐約時報》報道，TikTok首席執行官周受資獲邀出席特朗普的就職典禮，並將坐在主席台的榮譽席上。
傳小紅書急聘英文人員
TikTok目前在美國約有1.7億用戶，據報迄今已有逾50萬自稱「TikTok難民」(TikTok Refugee)的美國用戶，湧入中國另一社交平台「小紅書」國際版REDnote，當中不少人表明是為抗議華府禁令，引發大量中美網民直接交流的罕見現象。另有網傳截圖顯示，小紅書正急聘英文內容審核員，主要負責平台英文內容審核，要求大學英語六級425分以上。