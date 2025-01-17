TikTok準備周日「熄機」 特朗普拜登擬暫緩執行禁令

TikTok的美國業務被要求在本月19日前脫離母公司字節跳動，否則將在美國各平台下架。外媒稱TikTok已準備被禁後，把用戶頁面跳至解釋禁令的網站。但TikTok尚有避免「熄機」機會，有報道指拜登政府正衡量有何方法把禁令執行權交給20日就職的特朗普。特朗普則據報考慮簽署行政命令，暫緩禁令60至90天執行，尋求以「政治方式」解決事件。

路透社引述知情人士稱，若TikTok「不賣即禁」禁令實施，TikTok計劃在用戶嘗試打開該app時彈出訊息，引導他們前往有關該禁令資訊的網站。TikTok律師Noel Francisco上周對最高法院揚言，禁令實施後「我們陷入黑暗」。