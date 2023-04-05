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國際
2023-04-05 20:37:22

TikTok濫用兒童個人資料 遭英國資訊監管機構重罰1270萬英鎊

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英國資訊委員會辦公室指TikTok違反資料保護法。(資料圖片)

英國資訊委員會辦公室指TikTok違反資料保護法。(資料圖片)

英國資訊委員會辦公室(Information Commissioner's OfficeICO)周二表示，已對TikTok處以1,270萬英鎊(1.24億港元)罰款，原因是TikTok違反資料保護法，包括未經父母同意使用13歲以下兒童的個人資料。

ICO估計，TikTok2020年允許多達140萬名13歲以下英國兒童使用其平台，即使TikTok規定13歲是開設帳號的最低年齡。而這些違反資料保護的行為在20185月至20207月期間發生，TikTok並未作充分檢查以了解誰在使用平台，也未移除未成年兒童帳號。

TikTok在英國違反資料保護法，被罰款1,270萬英鎊。(資料圖片)

TikTok在英國違反資料保護法，被罰款1,270萬英鎊。(資料圖片)

專家：英國兒童的個人資料或已被利用

英國資訊專員愛德華茲(John Edwards)表示：「法律確保我們的孩子在數碼世界如同現實世界裡一樣安全，TikTok沒有遵守這些法律。」他指出，兒童的資料可能已被用來跟蹤和分析，可能會向他們展示有害或不當內容。

TikTok回應指，公司不同意資訊委員會辦公室的決定，但這項罰款比去年委員會提出的2,700萬英鎊(2.64億港元)少，這值得高興。

發言人說：「我們投下巨額資金，不讓13歲以下兒童使用這個平台，我們有強大安全團隊4萬人全天候工作，以協助確保平台對用戶的安全。」

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