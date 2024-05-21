TikTok瘋傳影片 指下機後一顏色行李等最久 航空公司有回應

搭飛機的煩惱之一，是落機後等行李等太久。近日社交平台TikTok瘋傳一段「你知道紅色行李箱為何會最先被裝運嗎？」的影片，引發紅色行李箱最遲出現在入境大堂行李輸送帶的討論，短片上架以來已有至少7,600萬次點擊，有航空公司拍片回應斥胡說，強調地勤人員根本沒時間去「分顏色」。

短片可以看到，一名艙務員將旅客的行李陸續放進飛機貨艙內，不過仔細看竟是先把所有大大小小不同的紅色行李箱放在最裏面，然後再安放其他顏色的行李箱。如此一來當飛機抵達目的地後卸貨時，紅色行李箱會最遲出現在乘客等候的行李輸送帶上。影片上傳僅一個月，吸引多達7,600萬次點擊，網民對此說法半信半疑。有人認同短片的真實性，因為紅色行李箱最顯眼，在黑暗角落也能清楚辨識出來，如果是先放其他顏色如黑色的行李箱，便很容易「睇漏眼」丟失。