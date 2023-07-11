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2023-07-11 14:14:04

TikTok興起「跳船挑戰」 半年死4人 男子在妻兒面前斷頸亡(有片)

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TikTok興起「跳船挑戰」，參加者從行駛的船上跳入水中。(互聯網)

TikTok興起「跳船挑戰」，參加者從行駛的船上跳入水中。(互聯網)

TikTok時興各式各樣的挑戰，部分挑戰對健康甚至生命構成威脅，美國《紐約郵報》報道，兩年前出現的「跳船挑戰」(Boat Jumping Challenge)今年又再翻hit，年初至今在阿拉巴馬州已至少造成4人死亡，其中有男子在妻兒面前跳船，當場斷頸喪命。

TikTok｜救援員：意外可以避免

報道指，「跳船挑戰」中，參加者須從高速移動的船隻，在船尾直接或以後空翻的方式跳入水中。阿拉巴馬州Childersburg救援隊隊長丹尼斯(Jim Dennis)受訪表示，過去6個月當地已發生4宗因「跳船挑戰」而導致的溺斃意外，而這些事件「原是可以避免的」。

TikTok興起「跳船挑戰」，參加者從行駛的船上跳入水中。(互聯網)

TikTok興起「跳船挑戰」，參加者從行駛的船上跳入水中。(互聯網)

TikTok｜妻兒見證死亡

丹尼斯指，第一宗意外發生在今年2月，一名男子當著妻兒面前跳入庫薩河(Coosa River)中死亡，妻兒目睹整個過程，「不幸的是，妻子記錄了他的死亡」。之後再發生3宗同類事件，死者不同年齡，都是「即時死亡」。丹尼斯指出，從快速航行的船隻跳入水中，入水時容易造成「斷頸」，隨之溺斃。

TikTok｜挑戰者在鏡頭前炫耀

TikTok各式各樣的挑戰有表現自我的成分，丹尼斯無奈表示，「人們在面對攝影機時，似乎更容易做出愚蠢的行為，因為他們想在網上向朋友炫耀」。他提醒人們，船隻高速行駛，經過的水面會形成一個類似混凝土堅硬的「著陸地」，「如果一個人在沒有保護頭頸的情況下，從移動船隻跳入水中，可能會造成永久癱瘓，甚至即時死亡」。

丹尼斯呼籲網民不要參與這項挑戰，「不值得這樣失掉性命」。

TikTok興起「跳船挑戰」，參加者從行駛的船上跳入水中。(互聯網)

TikTok興起「跳船挑戰」，參加者從行駛的船上跳入水中。(互聯網)

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