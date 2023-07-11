TikTok興起「跳船挑戰」 半年死4人 男子在妻兒面前斷頸亡(有片)

TikTok時興各式各樣的挑戰，部分挑戰對健康甚至生命構成威脅，美國《紐約郵報》報道，兩年前出現的「跳船挑戰」(Boat Jumping Challenge)今年又再翻hit，年初至今在阿拉巴馬州已至少造成4人死亡，其中有男子在妻兒面前跳船，當場斷頸喪命。

TikTok｜救援員：意外可以避免

報道指，「跳船挑戰」中，參加者須從高速移動的船隻，在船尾直接或以後空翻的方式跳入水中。阿拉巴馬州Childersburg救援隊隊長丹尼斯(Jim Dennis)受訪表示，過去6個月當地已發生4宗因「跳船挑戰」而導致的溺斃意外，而這些事件「原是可以避免的」。