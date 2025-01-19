TikTok被禁後美國用戶VPN搜尋量暴增　兒童青年打911報警抱怨

在美國有1.7億用戶的短片分享程式TikTok，周日禁令生效前暫停美國服務，對美國人來說晴天霹靂。有指美國對VPN(虛擬私人網絡)在Google的搜尋量明顯暴升，期望隱藏IP位址能「翻牆」使用，也有不少兒童打911熱線報案投訴。
TikTok被禁｜用戶：VPN翻牆也不能用
VPN這招似乎沒有效，有用戶留言表示：「就算用VPN還是不能用」、「試過了，行不通」、「有種說法是TikTok帳戶在創建時就地理定位了」。其他人則稱：「再試下一步就是封鎖VPN網站」、「爽到VPN」、「忍一下，過幾天就解封了。」有報道指，TikTok暫停服務後，美國各地的911報案中心接到不少非緊急電話，包括青少年和兒童「訴苦」無得用TikTok。例如在明尼蘇達州，一名報案者語無倫次地訴說對TikTok的喜歡。當局呼籲大家停止為「非危急事情」打911緊急熱線，警告這會阻礙有需要的人獲救。
TikTok被禁｜網民:它只是個應用程式
網民反應兩極，有人認為關閉TikTok是錯誤決定，導致青少年濫用911來表達他們的不滿，此情況凸顯考慮不周的行動所帶來的意想不到後果。另有人說「他們應該建立X(前稱Twitter)帳戶」、「他們需要放鬆。這不是世界末日」。另有網民認為TikTok荼毒大家，有人稱「太棒了這些孩子現在可以好好看書」、「這就是為何TikTok應該滾出美國」。也有人說，「它(TikTok)只是個應用程式」，沒有甚麼大不了。有網民指出，社交網上用戶誇張的「哀悼」，是呃流量搵錢。