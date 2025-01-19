TikTok被禁後美國用戶VPN搜尋量暴增　兒童青年打911報警抱怨

在美國有1.7億用戶的短片分享程式TikTok，周日禁令生效前暫停美國服務，對美國人來說晴天霹靂。有指美國對VPN(虛擬私人網絡)在Google的搜尋量明顯暴升，期望隱藏IP位址能「翻牆」使用，也有不少兒童打911熱線報案投訴。

TikTok被禁｜用戶：VPN翻牆也不能用

VPN這招似乎沒有效，有用戶留言表示：「就算用VPN還是不能用」、「試過了，行不通」、「有種說法是TikTok帳戶在創建時就地理定位了」。其他人則稱：「再試下一步就是封鎖VPN網站」、「爽到VPN」、「忍一下，過幾天就解封了。」有報道指，TikTok暫停服務後，美國各地的911報案中心接到不少非緊急電話，包括青少年和兒童「訴苦」無得用TikTok。例如在明尼蘇達州，一名報案者語無倫次地訴說對TikTok的喜歡。當局呼籲大家停止為「非危急事情」打911緊急熱線，警告這會阻礙有需要的人獲救。