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國際
2024-06-05 09:45:00

TikTok遭駭客入侵　CNN及Paris Hilton等受網絡攻擊

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TikTok遭駭客入侵，CNN及Paris Hilton等受網絡攻擊。(資料圖片)

TikTok遭駭客入侵，CNN及Paris Hilton等受網絡攻擊。(資料圖片)

影音分享平台TikTok遭駭客入侵，美國部分名人及企業的帳戶受到網絡攻擊，包括美國有線電視新聞網(CNN)、美國名媛兼女星Paris Hilton等。

TikTok表示，美國部分名人及企業的帳戶受到網絡攻擊，但未有透露受影響的帳戶數目，亦未提供有關駭客性質或應對措施等細節，只強調受影響帳戶數量非常少，已經採取措施停止網絡攻擊，防止事件再次發生，公司亦正與受影響人士合作，恢復帳戶權限及加強保安措施，包括CNNCNN表示，正與TikTok在後端合作採取更多措施，以確保該帳號在未來幾天，包括美國總統大選期間的安全。

TikTok表示，美國部分名人及企業的帳戶受到網絡攻擊。(資料圖片) 路透社：駭客透過私訊傳播惡意軟體。(網上截圖)

路透社：駭客透過私訊傳播惡意軟體

《路透社》(Reuters)引述消息人士指， Paris Hilton的帳戶亦成為攻擊目標，但未有受到影響。《福布斯》(Forbes)報道，此次惡意攻擊似乎透過TikTok的私訊傳播惡意軟體，因為用戶開啟私訊而被接管帳戶，並採「零時差攻擊」手法，針對尚未修補的漏洞進行攻擊。駭客目標尚未清楚。

美國目前有約1.7億人使用TikTok。美國早前通過法案，要求TikTok在明年119日前賣盤，否則面臨被禁。TikTok及母公司中國字節跳動已經提出訴訟。

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