TikTok「床上擺爛」成年輕人風潮 專家警告：超過2天要注意是否精神健康出問題

假日只想躺在床上「hea」一整天、甚麽都不做嗎？TikTok近期掀起一股「床上擺爛」(bed rotting)風潮，年輕網民紛紛上傳自己長時間待在床上玩手機或電腦、看電視、吃零食或休息的影片，展現在繁忙生活裡如何放鬆身心。然而，有專家警告若如此擺爛超過一兩天，可能是出現精神健康問題的警號，亦可能影響睡眠質素。

美國有線電視新聞網(CNN)報道TikTok這股年輕人「床上擺爛」風潮。美國華盛頓大學醫學院精神病學助理教授戈爾德(Jessica Gold)解釋，人們一般放假休息，仍可能參與娛樂活動或與親友聚會，但「床上擺爛」的行為「更沒有活力，活動更少」。

TikTok｜專家：可能精神健康出警號

她警告，若賴在床上超過一至兩天，可能是心理健康出問題的警號，「有整天在床上擺爛的衝動，尤其出現得愈來愈頻繁時，可能不只是想單純補眠或需要一天無所事事，而是想逃避清醒時的感受、壓力和痛苦」，而此類行為與抑鬱症、焦慮症等精神疾病的症狀有關。

但戈爾德亦認為，如果有需要，在床上「hea」一段時間亦無妨，「只要你知道為甚麼這樣做，也使用其他應對(負面情緒)的技巧便可」。