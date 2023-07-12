TikTok「床上擺爛」成年輕人風潮 專家警告：超過2天要注意是否精神健康出問題

假日只想躺在床上「hea」一整天、甚麽都不做嗎？TikTok近期掀起一股「床上擺爛」(bed rotting)風潮，年輕網民紛紛上傳自己長時間待在床上玩手機或電腦、看電視、吃零食或休息的影片，展現在繁忙生活裡如何放鬆身心。然而，有專家警告若如此擺爛超過一兩天，可能是出現精神健康問題的警號，亦可能影響睡眠質素。
美國有線電視新聞網(CNN)報道TikTok這股年輕人「床上擺爛」風潮。美國華盛頓大學醫學院精神病學助理教授戈爾德(Jessica Gold)解釋，人們一般放假休息，仍可能參與娛樂活動或與親友聚會，但「床上擺爛」的行為「更沒有活力，活動更少」。
TikTok｜專家：可能精神健康出警號
她警告，若賴在床上超過一至兩天，可能是心理健康出問題的警號，「有整天在床上擺爛的衝動，尤其出現得愈來愈頻繁時，可能不只是想單純補眠或需要一天無所事事，而是想逃避清醒時的感受、壓力和痛苦」，而此類行為與抑鬱症、焦慮症等精神疾病的症狀有關。
但戈爾德亦認為，如果有需要，在床上「hea」一段時間亦無妨，「只要你知道為甚麼這樣做，也使用其他應對(負面情緒)的技巧便可」。
TikTok｜專家：要避免在床上hea太久
紐約愛因斯坦醫學院的精神醫學與行為科學教授雷戈(Simon A. Rego)亦指出，放慢生活腳步，可以達到充電、恢復活力、重新振作的效果，但應取得平衡，待在床上時間太久，可能擾亂情緒並增加壓力，「即使頽廢會令人愉快，但要保持警惕，避免待得太久」。戈爾德亦指出，「床上擺爛」可導致人們自我隔離、忽略自身感受，也可能令人們不願參與有益身心的活動。
TikTok｜不要跟風「擺爛」
對於網民在TikTok上跟風擺爛，戈爾德建議，不必要模仿他人的消閒活動，因為一個人的喜好可能是另一人的「災難」，可按照自身喜好，培養與朋友出遊、做運動或冥想等嗜好。如果不願出門，可在家裡看書或雜誌，好過看電視。
若不確定自己「床上擺爛」的原因、或精神健康是否已出問題，戈爾德建議，可尋求專業治療，從中可學習處理情緒的技巧、了解擺爛的原因等。
TikTok｜專家提出改善睡眠質素建議
除了精神健康，長時間賴在床上也可能影響睡眠質素。鹽湖城猶他大學家庭與預防醫學副教授巴倫(Kelly Glazer Baron)指出，床鋪應是只用來睡覺或與伴侶親熱，不是在上面看電視、工作或吃東西。
她建議，若上床後30分鐘內仍未能入睡，或晚上突然醒來，超過20分鐘後仍未能睡著，就應該下床；如果想放鬆，可坐在梳化或舒適的椅子上，而不是長時間躺在床上。她並建議，如果疲倦影響到工作、社交生活或其他重要活動，便應尋求醫生協助。