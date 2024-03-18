TikTok｜研究報告：AI生成假資訊泛濫 TikTok金錢獎勵機制助長歪風

媒體監察組織「Media Matters」發表趨勢報告指，從吸血鬼、食人魔到殺手小行星，TikTok用戶製造出大量稀奇古怪的末日陰謀論。這讓目前在美國命運不明的TikTok又添一筆假資訊泛濫的負評。 報告指，TikTok用戶爭相透過讓影片瘋傳來賺錢，當中包括聲稱美國政府秘密捕獲金剛等怪物的無稽影片。這是TikTok假資訊泛濫的最新例證。美國眾議院近日以大批數通過法案，要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，原因是憂慮TikTok與中國母公司分享美國用戶資料，但政策辯論基本上沒討論過假資訊泛濫的問題。

AI 模仿名人說話 這些陰謀論影片通常伴隨令人毛骨悚然的背景音樂，其中許多影片觀看次數破百萬，特點是語音多由AI生成，有時甚至模仿名人說話。在一段瘋傳的影片中，一個模仿播主兼諧星Joe Rogan的聲音說，「未來幾年內我們可能都會死，你們聽說了嗎？」，「有個小行星正朝撞上地球而來」，又聲稱一名偶然發現「對公眾保密」文件的政府官員洩漏這些資訊。

陰謀論影片由匿名帳戶發布 TikTok假訊息研究員里查茲(Abbie Richards)表示，陰謀論影片通常由匿名帳戶發布，也通常具有很明顯的AI生成跡象，例如畫面扭曲或多出幾隻手指等。