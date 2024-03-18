TikTok｜研究報告：AI生成假資訊泛濫 TikTok金錢獎勵機制助長歪風

媒體監察組織「Media Matters」發表趨勢報告指，從吸血鬼、食人魔到殺手小行星，TikTok用戶製造出大量稀奇古怪的末日陰謀論。這讓目前在美國命運不明的TikTok又添一筆假資訊泛濫的負評。
報告指，TikTok用戶爭相透過讓影片瘋傳來賺錢，當中包括聲稱美國政府秘密捕獲金剛等怪物的無稽影片。這是TikTok假資訊泛濫的最新例證。美國眾議院近日以大批數通過法案，要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，原因是憂慮TikTok與中國母公司分享美國用戶資料，但政策辯論基本上沒討論過假資訊泛濫的問題。
AI模仿名人說話
這些陰謀論影片通常伴隨令人毛骨悚然的背景音樂，其中許多影片觀看次數破百萬，特點是語音多由AI生成，有時甚至模仿名人說話。在一段瘋傳的影片中，一個模仿播主兼諧星Joe Rogan的聲音說，「未來幾年內我們可能都會死，你們聽說了嗎？」，「有個小行星正朝撞上地球而來」，又聲稱一名偶然發現「對公眾保密」文件的政府官員洩漏這些資訊。
陰謀論影片由匿名帳戶發布
TikTok假訊息研究員里查茲(Abbie Richards)表示，陰謀論影片通常由匿名帳戶發布，也通常具有很明顯的AI生成跡象，例如畫面扭曲或多出幾隻手指等。
她指出，散播這類怪誕影片可取得TikTok給予的報酬。TikTok的創造力計劃(Creativity Program)用意是獎勵在TikTok上發布內容並創造流量的創作者，培養他們成為網紅。
YouTube教學影片指導製作假資訊
YouTube等平台還有不少教學影片，告訴TikTok用戶如何創作吸引流量的陰謀論影片，從TikTok創造力計劃賺錢。有教學影片指導用戶從編造一些「驚世駭俗的事情」開始，例如「踢爆科學家隱藏一隻史前劍齒虎」等。
里查茲在上述報告中寫道：「給予高度吸睛且製作成本低廉的內容金錢激勵，成為陰謀論大行其道的溫床。」