TikTok｜美國AI安全機構聊天群組誤把字節跳動研究員加入

短片分享平台TikTok被指與中國母公司「字節跳動」共享用戶數據，存在中國政府能獲取美國用戶資料的疑慮，美國眾議院基於國家安全風險考量，近日以大比數票通過法案，要求字節跳動剝離TikTok業務。惟美國國家標準與技術研究院(NIST)周一(18日)表示，字節跳動一名研究員上周被誤加到美國人工智能(AI)安全專家的聊天群組。
字節跳動研究員為何會在聊天群組出現？
路透社引述知情人士報道，NIST旗下美國AI安全協會同盟(U.S. Artificial Intelligence Safety Institute Consortium)成員在通訊軟件Slack討論時，該研究人員被加入群組。NIST在電郵中表示，該研究員被AI安全協會同盟一名成員加入群組，但沒有回覆訊息。
職場社交平台LinkedIn上的個人資料顯示，這名研究員住在加州。字節跳動並未對此發表評論。知情人士指，字節跳動研究人員在聊天群組中出現，引起AI安全協會同盟的關注，因為字節跳動並非AI安全協會同盟成員，而TikTok近日成為美國辯論的焦點，各界都在關注TikTok是否替中國政府開後門，讓其可刺探或操縱美國人。
甚麼是AI安全協會同盟？
上周，眾議院通過法案，強制字節跳動出售TikTok，否則將面臨全美禁令。但該法案在較謹慎的參議院前途未知。
AI安全協會同盟去年成立，宗旨是評估尖端人工智能專案的風險，創始成員包括數百家美國主要科技公司、大學、AI初創公司、非政府組織等。