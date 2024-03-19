TikTok｜美國AI安全機構聊天群組誤把字節跳動研究員加入

短片分享平台TikTok被指與中國母公司「字節跳動」共享用戶數據，存在中國政府能獲取美國用戶資料的疑慮，美國眾議院基於國家安全風險考量，近日以大比數票通過法案，要求字節跳動剝離TikTok業務。惟美國國家標準與技術研究院(NIST)周一(18日)表示，字節跳動一名研究員上周被誤加到美國人工智能(AI)安全專家的聊天群組。

字節跳動研究員為何會在聊天群組出現？

路透社引述知情人士報道，NIST旗下美國AI安全協會同盟(U.S. Artificial Intelligence Safety Institute Consortium)成員在通訊軟件Slack討論時，該研究人員被加入群組。NIST在電郵中表示，該研究員被AI安全協會同盟一名成員加入群組，但沒有回覆訊息。