TikTok Lite進軍法國 鼓勵用得多賺得多 遭批設「可怕陷阱」金錢利誘年輕人

TikTok Lite近日進軍法國及西班牙市場，其資訊量較TikTok少，主打內容也跟TikTok稍有區別。進入TikTok Lite介面，應用程式便會用醒目顏色字體提示：「你可以參與不同有趣任務，累積點數、交換報酬。」換言之，使用時間愈多，就能獲得更多報酬。《費加洛報》(Le Figaro)測試後發現，每觀看25分鐘就能得到4,200點，按讚、邀請朋友、追蹤帳號、連續登入等也可取得點數。1萬點可兌換1歐元(約8.3港元)。

《世界報》(Le Monde)報道，TikTok Lite用戶只要通過每日挑戰，就可以真正賺到錢，且使用愈頻繁就賺愈多，隨即引發法國政府和輿論擔憂。

每天可獲利的觀看上限為85分鐘，用戶賺到的點數可贈給喜歡的網紅，或換成亞馬遜購物券。為了讓用戶每天登入，TikTok Lite會主動建議設置手機提醒。

法國數碼權理部長費拉里上周在社交平台X表示，「以觀看時間換取對應酬金的機制，是數碼空間具爭議性的趨勢，且與我們希望建構的數碼社會原則相違背」，「已要求我的部門盡可能地仔細研究介面機制」。親職和數碼教育觀察機構創辦人侯麥(Thomas Rohmer)近日警告，「對兒童的影響令我們非常擔心，我們清楚這會讓孩子難以遠離它」。

儘管已被法國政府盯上，但TikTok似乎並不擔心，因為政府暫時無法禁止。費拉里辦公室解釋，歐盟委員會是這類大型平台的規管單位，已對TikTok使人上癮的操作啟動調查。

TikTok｜可怕的陷阱

TikTok Lite會不斷發送通知讓用戶繼續任務以換取獎賞，這項機制被專家批評為「可怕的陷阱」。人類學教授彭拉達(Pascal Plantard)指出，利用消費者心理學和金錢利誘對青少年過度發送通知，不斷要他們使用程式，是一種陷阱。他強調，這類社交媒體會為公眾健康造成問題，也可能讓青少年遠離社會和學校，為此呼籲法國政府考慮規管TikTok Lite，但現階段還是由歐盟層級統一應對，「這需要政治勇氣」。