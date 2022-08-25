Tinder恐怖情人 認識6星期女子差點遭勒死

英國一名女子透過交友應用程式Tinder認識一名男子，兩人來往6星期後，她差點遭這名新情人勒死。這名恐怖情人是32歲的Benjamin Flatters，他早有前科，曾因向兩名女子掟玻璃杯，並用刀指嚇兩人被判監，豈料出獄後再度粗暴對待女性。事發在6月，案情指他掐住女受害人的頸部5分鐘，令她差點窒息。他遭起訴「無造成死亡勒殺罪」等罪名，昨被判罪成監禁34個月。該法例剛於6月實施，以針對家暴案件。

Tinder恐怖情人 威嚇放火燒屋

報道指，受害人事發當天帶Flatters回到位於林肯郡的住所，Flatters雙手掐住她頸部5分鐘，她最後成功逃脫，並呼叫鄰居報警。Flatters因害怕再度入獄，一度威嚇女事主燒毀她的房屋。警員當場拘捕Flatters，發現事主的頸部有紅印，並未見有其他嚴重傷害。林肯郡警方稱，這是該郡首宗「無造成死亡勒殺罪」的定罪，形容該法例帶來重大改變。「無造成死亡勒殺罪」於6月7日起實施，以保護家暴受害人，也反映襲擊的嚴重性，之前犯事者只會被控普通襲擊罪。該罪最高可被判監禁5年，而受害人未必一定留有嚴重傷口，被告才會入罪。本月初，另一男子Tyler Lowe也因此罪被判監2年，他用枕頭壓向前女友，之前也曾因向女友臉部揮拳和用頭撞擊而入獄。