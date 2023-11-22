tintin｜《丁丁歷險記》白色小狗恐在英絕種 原因超無奈

《丁丁歷險記》(The Adventures of Tintin)這套早於1920年面世的經典漫畫，至今仍歷久常新。但《丁丁歷險記》中的小狗Snowy(法文稱Milou)原型、白色剛毛獵狐㹴(Wire Fox Terrier)卻可能捱不過人情冷暖而在英國「絕種」。
英媒報道，剛毛獵狐㹴原產地是英國，由古英國㹴、英格蘭平毛黑褐㹴、鬥牛㹴、格力犬和比高犬等配種而成，其起源於十九世紀，為獵狐而產生，後來輸出世界各地。《丁丁歷險記》面世令剛毛獵狐㹴愈來愈多人認識，但事實上相較於《丁丁歷險記》的白狗，剛毛獵狐㹴多數夾雜啡及白色。據報物理學家愛因斯坦、荷李活影星奇連伊士活及美國喜劇女演員Lucille Ball都曾是剛毛獵狐㹴的支持者。
丁丁歷險記與現實中的剛毛獵狐㹴：
丁丁歷險記｜剛毛獵狐㹴「唔興」導致在英消失
1947年是剛毛獵狐㹴在英國的全盛時期，有逾8,000隻剛毛獵狐㹴小狗出生，然而隨著「潮流」不在，剛毛獵狐㹴開始少人養，數目便愈來愈少，至2022年英國只得359隻剛毛獵狐㹴小狗出世，2023年至今再跌21個百分點，至281隻。除了「唔興」這個令人無奈的主要原因外，剛毛獵狐㹴少人養可能因為牠們有機會患有「小型犬綜合症」(Small Dog Syndrome)，出現易怒及過度吠叫等行為問題，而剛毛獵狐㹴既長毛又攣毛，較花時間打理。