Tiramisu食死人 20歲女治療14天後身亡 男朋友：只係食咗兩啖

20歲意大利女子Anna Bellisario天生對牛奶、雞蛋過敏，當日她和男友到米蘭一家餐廳用餐，餐後享用「純素Tiramisu」卻出現過敏性休克，進而死亡。甜點供應商的2名員工被依過失殺人罪調查。

曾多次強調自己是「過敏體質」

英媒《每日郵報》報導，Anna於2023年1月26日和男友到一間常去的素食餐廳用餐，Anna因為自己有過敏體質，事前多次向餐廳確認Tiramisu為純素食，得到餐廳保證後她才開始吃。

但她才吃2口Tiramisu就出現不對勁，她感到噁心並到廁所試著嘔吐，之後也服用了隨身攜帶的氣喘藥物和皮質醇（cortisone），接著就因為過敏性休克失去知覺。餐廳員工見狀協助進行急救，最後將她送到醫院治療，可惜最後仍在同年2月5日過世。