熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-17 11:00:00

Tiramisu食死人 20歲女治療14天後身亡 男朋友：只係食咗兩啖

分享：
Tiramisu食死人 20歲女治療14天後身亡 男朋友：只係食咗兩啖

Tiramisu食死人 20歲女治療14天後身亡 男朋友：只係食咗兩啖

20歲意大利女子Anna Bellisario天生對牛奶、雞蛋過敏，當日她和男友到米蘭一家餐廳用餐，餐後享用「純素Tiramisu」卻出現過敏性休克，進而死亡。甜點供應商的2名員工被依過失殺人罪調查。

Anna曾多次強調自己是「過敏體質」

Anna曾多次強調自己是「過敏體質」

曾多次強調自己是「過敏體質」

英媒《每日郵報》報導，Anna於2023年1月26日和男友到一間常去的素食餐廳用餐，Anna因為自己有過敏體質，事前多次向餐廳確認Tiramisu為純素食，得到餐廳保證後她才開始吃。

但她才吃2口Tiramisu就出現不對勁，她感到噁心並到廁所試著嘔吐，之後也服用了隨身攜帶的氣喘藥物和皮質醇（cortisone），接著就因為過敏性休克失去知覺。餐廳員工見狀協助進行急救，最後將她送到醫院治療，可惜最後仍在同年2月5日過世。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

食物營養｜薯仔小心中毒，買薯仔時注意事項（am730製圖） 食物營養｜薯仔小心中毒，買薯仔時注意事項（am730製圖） 食物營養｜薯仔小心中毒，買薯仔時注意事項（am730製圖） 食物營養｜薯仔小心中毒，買薯仔時注意事項（am730製圖）

兩名員工遭檢控

當地檢方對此案展開調查，2024年1月15日的檢方聲明指出，Anna過敏致死的命案始作俑者，是該份Tiramisu供應商的2名員工。因為他們在同一時間、同張桌子生產純素以及非純素的Tiramisu，由於製作時沒有嚴格劃分區域，2種生產線互相汙染，更導致商品搞混，受害者才會吃到那份含有牛奶的Tiramisu。且檢方也發現，同品牌的其他Tiramisu中，也有牛奶蛋白的痕跡。

值得一提的是，死者所去的素食餐廳也出現類似狀況，檢方深入調查之下，發現該餐廳一款號稱純素的三明治所使用的美乃滋，含有雞蛋的成分。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受