Tiramisu食死人 20歲女治療14天後身亡 男朋友：只係食咗兩啖

20歲意大利女子Anna Bellisario天生對牛奶、雞蛋過敏，當日她和男友到米蘭一家餐廳用餐，餐後享用「純素Tiramisu」卻出現過敏性休克，進而死亡。甜點供應商的2名員工被依過失殺人罪調查。
曾多次強調自己是「過敏體質」
英媒《每日郵報》報導，Anna於2023年1月26日和男友到一間常去的素食餐廳用餐，Anna因為自己有過敏體質，事前多次向餐廳確認Tiramisu為純素食，得到餐廳保證後她才開始吃。
但她才吃2口Tiramisu就出現不對勁，她感到噁心並到廁所試著嘔吐，之後也服用了隨身攜帶的氣喘藥物和皮質醇（cortisone），接著就因為過敏性休克失去知覺。餐廳員工見狀協助進行急救，最後將她送到醫院治療，可惜最後仍在同年2月5日過世。
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兩名員工遭檢控
當地檢方對此案展開調查，2024年1月15日的檢方聲明指出，Anna過敏致死的命案始作俑者，是該份Tiramisu供應商的2名員工。因為他們在同一時間、同張桌子生產純素以及非純素的Tiramisu，由於製作時沒有嚴格劃分區域，2種生產線互相汙染，更導致商品搞混，受害者才會吃到那份含有牛奶的Tiramisu。且檢方也發現，同品牌的其他Tiramisu中，也有牛奶蛋白的痕跡。
值得一提的是，死者所去的素食餐廳也出現類似狀況，檢方深入調查之下，發現該餐廳一款號稱純素的三明治所使用的美乃滋，含有雞蛋的成分。