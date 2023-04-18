TitTok苯海拉明挑戰奪命！ 美國13歲少年服食6倍抗過敏藥身亡

TikTok近年出現要求服食過量抗過敏藥的「苯海拉明挑戰」(Benadryl Challenge)，美國俄亥俄州一名13歲少年接受挑戰，服食6倍建議劑量的苯海拉明後不治。

挑戰要求服藥過量 產生幻覺

美國《紐約郵報》等媒體報道，TikTok這項挑戰要求參加者服食12至14粒治療花粉症、鼻敏感等過敏症的成藥「苯海拉明」，份量是建議服用劑量的6倍，從而體驗幻覺感，13歲的史蒂文斯(Jacob Stevens)接受玩命挑戰，即告出事。

少年當場抽搐昏迷

父親賈斯汀受訪表示，本月8日的周末，史蒂文斯與朋友們在家裡玩這項挑戰，他吞下藥丸，朋友在旁拍影片，據稱他不久後就全身抽搐，賈斯汀說，「他身體根本承受不住」。史蒂文斯當場昏迷，送院搶救後須接受插喉治療，腦部沒有反應，醫生說他可能無法醒來，最終留醫6日後不治。