TitTok苯海拉明挑戰奪命！ 美國13歲少年服食6倍抗過敏藥身亡

TikTok近年出現要求服食過量抗過敏藥的「苯海拉明挑戰」(Benadryl Challenge)，美國俄亥俄州一名13歲少年接受挑戰，服食6倍建議劑量的苯海拉明後不治。
挑戰要求服藥過量 產生幻覺
美國《紐約郵報》等媒體報道，TikTok這項挑戰要求參加者服食12至14粒治療花粉症、鼻敏感等過敏症的成藥「苯海拉明」，份量是建議服用劑量的6倍，從而體驗幻覺感，13歲的史蒂文斯(Jacob Stevens)接受玩命挑戰，即告出事。
少年當場抽搐昏迷
父親賈斯汀受訪表示，本月8日的周末，史蒂文斯與朋友們在家裡玩這項挑戰，他吞下藥丸，朋友在旁拍影片，據稱他不久後就全身抽搐，賈斯汀說，「他身體根本承受不住」。史蒂文斯當場昏迷，送院搶救後須接受插喉治療，腦部沒有反應，醫生說他可能無法醒來，最終留醫6日後不治。
父親尋求設立買藥年齡限制
受了慘痛教訓，賈斯汀呼籲家長應留意子女們如何使用社交平台，給他們適當忠告。他也正在徵詢法律意見，要求對苯海拉明等成藥設立購買年齡限制，並要求TikTok採取保護用戶措施，例如開設帳戶時要求提供個人身份資料。
「苯海拉明挑戰」在2020年也造成一名15歲少女身亡，近年也有不少青少年因參與挑戰，服藥過量被送進急症室治療。藥廠強生公司(Johnson & Johnson)曾警告，這項挑戰具危險性、非常令人擔憂，應立即停止。美國食品及藥物管理局亦曾警告，過量服食如苯海拉明等抗敏感藥，可能導致嚴重心臟問題、癲癇、昏迷，甚至死亡。