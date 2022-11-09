Twitter剛推出收費藍剔　將再推灰剔認證官方帳號

社交平台Twitter推出每月收費7.99美元獲藍剔計劃，被批評指無助處理虛假賬戶問題。Twitter周二晚上表示，為了解決平台上哪些帳戶經過身分驗證的含糊問題，將引進新的「灰剔」作為官方標籤，以認證帳戶持有人身份。

美國有線電視新聞網(CNN)報道， Twitter表示，為了解決平台上哪些帳戶經過身份驗證的含糊問題，該公司將全新引進一種新的「灰剔」作為官方標籤，現有的「藍剔」標誌仍會保留，但只代表有關帳戶是付費用戶，不會驗證用戶身份。

灰剔官方標籤無法購買

Twitter產品管理總監Esther Crawford在其Twitter帳號發布截圖，顯示灰剔標籤的外觀。在「Twitter」旁可以看到現有常見的藍剔，下方還有新的白底灰剔，後方有「Offical」(官方)文字，但並非置於帳號名稱的旁邊，亦不及藍剔搶眼。此功能現時尚未正式推出。

Crawford表示：「並非所有先前驗證過的帳戶都會獲得『官方』標籤，這無法靠購買取得。會收到該標籤的帳戶包括政府帳戶、商業公司、企業夥伴、主要媒體、出版商，和一些公眾人物。」