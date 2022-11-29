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國際
2022-11-29 11:27:06

Twitter垃圾帳號充斥 搜尋中國示威即現色情廣告

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左：史丹福大學數據分析，右：網民稱搜尋中國城市，便出現色情廣告。(互聯網)

左：史丹福大學數據分析，右：網民稱搜尋中國城市，便出現色情廣告。(互聯網)

中國近日出現反封控抗議浪潮，美國媒體報道，Twitter周日(27)出現大量「塵封」的中文名稱垃圾訊息帳號，一旦搜尋中國示威、或出現示威的中國城市，這些帳號便會發出垃圾帖文，其中50%是色情廣告。

《三藩市商業時報》(San Francisco Business Times)報道，色情和賭博等垃圾推文掩蓋了中國抗議活動的訊息，史丹福大學網絡觀測計劃(Standford Internet Observatory)主任史塔莫斯(Alex Stamos)表示，估計逾95%的這類帖文出自垃圾帳戶，其中70%帳戶是最近才開始出現這樣的發文量。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)周日報道，一名最近離職的Twitter員工表示，這種情況並非第一次發生，以前通常是用來抹黑個人或團體，Twitter除了自動化辨別外，團隊也會人手處理此類訊息。

裁員致人手短缺 無法即時處理

但最近馬斯克入主後公司大裁員，根據留下來的員工估計，全公司員工從原本的7,500人裁減至約2,000多人，部分原本處理人權問題、安全疑慮和不實外國勢力的團隊，人手已所剩無幾。

《華郵》報道，一名現職員工告訴外部研究人員，Twitter本月27日中午發現這問題並開始處理。另有中國議題專家指，當他瀏覽Twitter頁面查看當日稍早的帖文時，大概有50%是色情廣告，另外50%是抗議事件。

史丹福大學研究員已觀測到Twitter上的不尋常活動，史塔莫斯指，團隊正在釐清問題的擴散程度和影響範圍。

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