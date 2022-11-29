Twitter垃圾帳號充斥 搜尋中國示威即現色情廣告

中國近日出現反封控抗議浪潮，美國媒體報道，Twitter周日(27日)出現大量「塵封」的中文名稱垃圾訊息帳號，一旦搜尋中國示威、或出現示威的中國城市，這些帳號便會發出垃圾帖文，其中50%是色情廣告。

《三藩市商業時報》(San Francisco Business Times)報道，色情和賭博等垃圾推文掩蓋了中國抗議活動的訊息，史丹福大學網絡觀測計劃(Standford Internet Observatory)主任史塔莫斯(Alex Stamos)表示，估計逾95%的這類帖文出自垃圾帳戶，其中70%帳戶是最近才開始出現這樣的發文量。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)周日報道，一名最近離職的Twitter員工表示，這種情況並非第一次發生，以前通常是用來抹黑個人或團體，Twitter除了自動化辨別外，團隊也會人手處理此類訊息。