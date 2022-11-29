Twitter垃圾帳號充斥 搜尋中國示威即現色情廣告

中國近日出現反封控抗議浪潮，美國媒體報道，Twitter周日(27日)出現大量「塵封」的中文名稱垃圾訊息帳號，一旦搜尋中國示威、或出現示威的中國城市，這些帳號便會發出垃圾帖文，其中50%是色情廣告。
《三藩市商業時報》(San Francisco Business Times)報道，色情和賭博等垃圾推文掩蓋了中國抗議活動的訊息，史丹福大學網絡觀測計劃(Standford Internet Observatory)主任史塔莫斯(Alex Stamos)表示，估計逾95%的這類帖文出自垃圾帳戶，其中70%帳戶是最近才開始出現這樣的發文量。
《華盛頓郵報》(The Washington Post)周日報道，一名最近離職的Twitter員工表示，這種情況並非第一次發生，以前通常是用來抹黑個人或團體，Twitter除了自動化辨別外，團隊也會人手處理此類訊息。
unless twitter does something about this. will you? @Twitter— Mengyu Dong (@dong_mengyu) November 27, 2022
裁員致人手短缺 無法即時處理
但最近馬斯克入主後公司大裁員，根據留下來的員工估計，全公司員工從原本的7,500人裁減至約2,000多人，部分原本處理人權問題、安全疑慮和不實外國勢力的團隊，人手已所剩無幾。
《華郵》報道，一名現職員工告訴外部研究人員，Twitter本月27日中午發現這問題並開始處理。另有中國議題專家指，當他瀏覽Twitter頁面查看當日稍早的帖文時，大概有50%是色情廣告，另外50%是抗議事件。
史丹福大學研究員已觀測到Twitter上的不尋常活動，史塔莫斯指，團隊正在釐清問題的擴散程度和影響範圍。
Still working on our own analysis, but here is some good initial data that points to this being an intentional attack to throw up informational chaff and reduce external visibility into protests in China (Twitter being blocked for most PRC citizens):https://t.co/kPK7nMeCPu— Alex Stamos (@alexstamos) November 28, 2022