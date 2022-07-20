Twitter成功向馬斯克提控　收購案10月開庭

美國德拉瓦州一名法官周二(19日)表示，Twitter要求全球首富兼電動車生產商Tesla創辦人之一馬斯克(Elon Musk)履行440億美元(約3,453.84億港元)收購協議的訴訟將於10月開庭，法官表示，Twitter應獲得迅速解決交易不確定性的機會，預計將用5天時間審理。

德拉瓦州衡平法院院長Kathaleen McCormick說，雙方皆有能力處理快速審理，「現實狀況是，延後審理可能會對賣家造成無法彌補的傷害。」未設定開庭審理的確切時間表，但要求Twitter和馬斯克雙方協商制定審理時間表，她將其定為5天。

報道：馬斯克一方原本預期明年審理

《路透社》(Reuters)報道，此裁決對馬斯克而言是個打擊，他原本想推延至明年2月進行審埋，他的律師告訴法庭，審判將允許針對Twitter平台上的垃圾帳號的真實數量進行廣泛調查。馬斯克團隊則強烈反對快速審理，並稱Twitter首選的9月，對於如此複雜的事情來說太簡單了。

Twitter委任律師William Savitt指，「我們促請法院迅速制定時間表此作出讓步。」他續指，「馬斯克所謂的中止收購造成的不確定性，每天、每小時都對Twitter造成傷害。」Twitter入稟時要求在9月開庭審理。