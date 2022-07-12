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國際
2022-07-12 13:51:00

Twitter批故意違反協議　馬斯克貼四連拍嘲笑

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Twitter批故意違反協議，馬斯克貼四連拍嘲笑。(資料圖片)

Twitter批故意違反協議，馬斯克貼四連拍嘲笑。(資料圖片)

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)上周五宣布終止對社交媒體公司Twitter440億美元(3,453.84億港元)的收購計劃Twitter周一(11)抨擊馬斯克的決定無效且錯誤，故意」違反協議，宣布將採取法律行動來執行併購協議，結果引來馬斯克在Twitter上載自己的狂笑四連拍嘲笑。

馬斯克周一 (11日) 在Twitter上載自己喪笑的四連拍照片。(Twitter)

馬斯克周一 (11日) 在Twitter上載自己喪笑的四連拍照片。(Twitter)

馬斯克周一 (11) Twitter上載自己喪笑的四連拍照片，並依序附上圖說「他們說不讓我買Twitter」、「他們又說不會披露機器人帳號資訊」、「現在他們想在法庭強逼我買Twitter」、「現在他們得在法庭上披露機器人帳號資訊」。他隨後再發一張圖，是老牌動作巨星Chuck Norris下棋照片，近側棋盤只剩一子，遠側棋盤則滿滿棋子，並嘲諷地寫上「薑死」(chuckmate，即「將死」checkmate的諧音)

馬斯克隨後再發一張圖，是老牌動作巨星Chuck Norris下棋照片。(Twitter)

馬斯克隨後再發一張圖，是老牌動作巨星Chuck Norris下棋照片。(Twitter)

Twitter：將採取措施完成這筆交易

Twitter在周一連同證券文件一併遞交給監管機構。信中明指，「Twitter並未違反協議規定的任何義務，要求馬斯克先生遵守協議規定的義務」，完成收購。併購協議迄今仍然有效，將採取措施以完成這筆交易。

有多間傳媒報道，Twitter已聘用2間律師行，計劃本周向特拉華法院入稟。

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