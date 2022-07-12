Twitter批故意違反協議　馬斯克貼四連拍嘲笑

馬斯克周一 (11日) 在Twitter上載自己喪笑的四連拍照片，並依序附上圖說「他們說不讓我買Twitter」、「他們又說不會披露機器人帳號資訊」、「現在他們想在法庭強逼我買Twitter」、「現在他們得在法庭上披露機器人帳號資訊」。他隨後再發一張圖，是老牌動作巨星Chuck Norris下棋照片，近側棋盤只剩一子，遠側棋盤則滿滿棋子，並嘲諷地寫上「薑死」(chuckmate，即「將死」checkmate的諧音)。