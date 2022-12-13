Twitter搞到一鑊泡 反對聲浪日漸高漲 馬斯克三藩市喜劇騷任嘉賓被噓(有片)

美國知名喜劇演員戴夫‧查普爾(Dave Chappelle)，周日(11日)晚在三藩市的喜劇表演，請到全球首富馬斯克(Elon Musk)上台，一開始時觀眾反應兩極，隨後噓聲壓過歡呼聲。
民意調查機構指出，近來馬斯克涉及政治和處理Twitter的爭議，已令其形象受損。
查普爾在三藩市大通中心的表演接近尾聲時，以「女士們、先生們，讓我們來點歡呼聲，給這位世上最有錢的男人！」這段話，邀請台下觀眾以掌聲歡迎馬斯克，有些人歡呼，但也傳出一片噓聲。
噓聲愈來愈大
三藩市兩家主流媒體周一(12日)報道此事，加州《信使新聞》(The Mercury News)指，查普爾的幽默都救不了馬斯克，因為當他試圖緩和現場尷尬氣氛、和馬斯克對話時，噓聲卻愈來愈大。
查普爾在台上說，「看來台下有不少被你炒魷魚的觀眾！」噓聲持續不斷，馬斯克問道，「戴夫，我現在該說甚麼？」，查普爾搞笑回答，「不要說話，只會破壞氣氛」。
第一次現場感受被噓
《三藩市紀事報》報道，馬斯克當天穿著Twitter的T恤，雖然尷尬，但還是面帶微笑。他在周一早上發文表示，他常在Twitter上被噓，但周日晚是他「在現實生活中」，第一次體驗被噓的感覺。他分析指，「嚴格說來，90%是歡呼聲，10%是噓聲，但是噓聲還是很多」。
Twitter裁員方式被IT界炮轟
馬斯克同日較早前才針對即將卸任的白宮首席防疫專家福奇(Anthony Fauci)，發文呼籲就福奇處理新冠疫情的做法起訴他。除了敦促「懲罰」福奇，他寫道「我的人稱代名詞是起訴/福奇」，也藉此諷刺跨性別人士偏好使用的這個代名詞。貼文旋即引發大量負評，也招致兩極反應。
馬斯克最近登上三藩市媒體的版面，內容大多是與Twitter裁員引發的爭議有關。有IT界人士認為，馬斯克處理裁員的方式，跟矽谷企業「以人為本」的文化背道而馳；一般大公司裁員會替員工「未來出路」著想，對外會以環境不佳或公司面臨問題為由解僱員工，不會直指員工懶散或態度差。
然而，也有IT工程師認為，馬斯克大刀闊斧裁掉Twitter半數員工，或會讓某些企業和員工開始反思，是否科技公司真的人手過剩，科技界現在都在觀望「只留下半數員工的效益」。
連累Tesla形象
《華爾街日報》近日分析指，馬斯克常觸及政治敏感議題，以及強硬改革Twitter的做法，已衝擊到Tesla在市場上的形象。
報道引述市調機構Morning Consult的數據，顯示根據11月1日至27日的調查，對Tesla持負面觀感的民眾比今年1月高出7%，持正面觀感的民眾下跌5%。