Twitter搞到一鑊泡 反對聲浪日漸高漲 馬斯克三藩市喜劇騷任嘉賓被噓(有片)

民意調查機構指，近來馬斯克涉入政治和處理Twitter的爭議，令其形象受損。(資料圖片)

美國知名喜劇演員戴夫‧查普爾(Dave Chappelle)，周日(11日)晚在三藩市的喜劇表演，請到全球首富馬斯克(Elon Musk)上台，一開始時觀眾反應兩極，隨後噓聲壓過歡呼聲。

民意調查機構指出，近來馬斯克涉及政治和處理Twitter的爭議，已令其形象受損。

查普爾在三藩市大通中心的表演接近尾聲時，以「女士們、先生們，讓我們來點歡呼聲，給這位世上最有錢的男人！」這段話，邀請台下觀眾以掌聲歡迎馬斯克，有些人歡呼，但也傳出一片噓聲。

噓聲愈來愈大

三藩市兩家主流媒體周一(12日)報道此事，加州《信使新聞》(The Mercury News)指，查普爾的幽默都救不了馬斯克，因為當他試圖緩和現場尷尬氣氛、和馬斯克對話時，噓聲卻愈來愈大。

查普爾在台上說，「看來台下有不少被你炒魷魚的觀眾！」噓聲持續不斷，馬斯克問道，「戴夫，我現在該說甚麼？」，查普爾搞笑回答，「不要說話，只會破壞氣氛」。

第一次現場感受被噓

《三藩市紀事報》報道，馬斯克當天穿著Twitter的T恤，雖然尷尬，但還是面帶微笑。他在周一早上發文表示，他常在Twitter上被噓，但周日晚是他「在現實生活中」，第一次體驗被噓的感覺。他分析指，「嚴格說來，90%是歡呼聲，10%是噓聲，但是噓聲還是很多」。