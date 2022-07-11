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國際
2022-07-11 12:27:00

Twitter據報聘2律師行控馬斯克違約

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全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)上周五宣布終止對社交媒體公司Twitter440億美元(3,453.84億港元)的收購計劃Twitter計劃採取法律行動，強制馬斯克完成收購Twitter。美國多間傳媒指，Twitter已聘用2間律師行，計劃本周向特拉華法院入稟，其中一間律師行，在2018年曾為馬斯克計劃私有化Tesla提供法律意見。

馬斯克(Elon Musk)上周五宣布終止對Twitter的440億美元的收購計劃。(資料圖片)

馬斯克(Elon Musk)上周五宣布終止對Twitter的440億美元的收購計劃。(資料圖片)

綜合報道，Twitter已聘用Wachtell, Lipton, Rosen & Katz計劃本周向特拉華法院入稟起訴Elon Musk終止440億美元收購交易程序，「Wachtell」2018年曾為馬斯克計劃私有化Tesla提供法律意見，馬斯克當年聲稱已取得足夠融資以完成720億美元私有化計劃，但計劃最終未實行。馬斯克及Tesla分別被美國證券及交易委員會罰款2,000萬美元，指兩者誤導投資者，馬斯克更要放棄擔任Tesla主席。

Twitter據報聘2律師行控馬斯克違約。(資料圖片)

Twitter據報聘2律師行控馬斯克違約。(資料圖片)

Twitter律師團隊被形容為「豪華陣容」

Twitter除了聘請Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，還聘用了另一間律師行Simpson Thacher & Bartlett，這是一家總部位於紐約的律師事務所，在一般企業併購方面擁有更多經驗。Twitter還有Wilson Sonsini Goodrich & Rosati這個長期法律顧問將加入團隊。有傳媒形容Twitter的律師團隊為「豪華陣容」。

至於馬斯克則已聘請Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan為代表律師。「Quinn」2019年曾幫助馬斯克擺脫一場誹謗指控，並代表他參與過一場股東訴訟，這宗訴訟涉及他於2018年聲稱將Tesla私有化事件所衍生。

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