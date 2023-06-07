Twitter新任行政總裁雅卡里諾履新

現年60歲的雅卡里諾為NBC環球集團(NBCUniversal)前廣告業務主管，上月確認會接替馬斯克，較馬斯克所指的日子提前了2個星期上任。當時表示，委任雅卡里諾是希望打造一個「萬能應用」的社交平台，包括點對點支付服務，又指數碼廣告將繼續成為 Twitter核心業務。雅卡里諾就指，很高興有機會幫助Twitter轉型，並指是受到馬斯克創造更光明未來的願景啟發而接任。

Twitter新任行政總裁雅卡里諾(Linda Yaccarino)正式履新，接替公司唯一董事馬斯克。她發文宣布首日上任，並在職場社交平台LinkedIn更新職銜，但未有提及細節。

雅卡里諾前下屬同日加入 Twitter

此外，前NBC環球集團另一高層Joe Benarroch同日亦加入Twitter。Joe Benarroch先前在NBC環球集團負責廣告及合作夥伴部門的溝通策略，是雅克里諾的下屬。

馬斯克入主Twitter後，多次指Twitter財務狀況不健康，並作大規模裁員、削減成本等方式，試圖達至收支平衡，但同時導致導致福士、通用汽車等公司不再投放付費廣告，使Twitter廣告營收銳減59%。