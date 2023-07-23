Twitter棄「藍鳥」商標　馬斯克：改為「Ｘ」 料想發展成微信

以鉅資收購Twitter的馬斯克，誓要扭轉乾坤將Twitter由賠錢貨變成生金蛋的鵝。他今日突然在Twitter貼文，稱商標「藍鳥」將逐步消失，會改為「X」。

Twitter藍鳥消失｜像微信可發短訊付款的綜合應用程式

馬斯克在Twitter接連發文，稱即將「告別」Twitter的品牌，逐步地與所有雀鳥說再見，「若Ｘ標誌令人滿意，今晚會公布，明天全球都會使用」。他之後上載了一張背景黑色，藍鳥變成白鳥置中的的圖片，說：「像這個，但改為Ｘ。」半小時後，他上載了一個短片，顯示了一個發光Ｘ商標。有報道指，馬斯克改Twitter商標，顯示他有意創立一個「超級應用程式(super app)」，像中國的微信跨平台程式。他之前已說，想將Twitter變成一個平台具備可讓用戶發短訊、付款等功能。