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國際
2023-07-23 19:20:47

Twitter棄「藍鳥」商標　馬斯克：改為「Ｘ」 料想發展成微信

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Twitter藍鳥商標將成絕響。(資料圖片)

以鉅資收購Twitter的馬斯克，誓要扭轉乾坤將Twitter由賠錢貨變成生金蛋的鵝。他今日突然在Twitter貼文，稱商標「藍鳥」將逐步消失，會改為「X」。

Twitter藍鳥消失｜像微信可發短訊付款的綜合應用程式

馬斯克在Twitter接連發文，稱即將「告別」Twitter的品牌，逐步地與所有雀鳥說再見，「若Ｘ標誌令人滿意，今晚會公布，明天全球都會使用」。他之後上載了一張背景黑色，藍鳥變成白鳥置中的的圖片，說：「像這個，但改為Ｘ。」半小時後，他上載了一個短片，顯示了一個發光Ｘ商標。有報道指，馬斯克改Twitter商標，顯示他有意創立一個「超級應用程式(super app)」，像中國的微信跨平台程式。他之前已說，想將Twitter變成一個平台具備可讓用戶發短訊、付款等功能。

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Twitter藍鳥消失｜網友：改標誌或失商譽

馬斯克去年10月入主Twitter後展開連串改革，包括大幅裁員重組和推付費藍剔認證，但這些改革都「不得用戶心」。有網友認為將藍鳥商標改為X，會像朱克伯格將Oculus變成Facebook，扼殺了Oculus原本商譽。Twitter的貼文稱為Tweet，意謂鳥兒啾啾叫，有網友說以後貼文的動詞是否為改為「X it」，而非「Tweet it」。至於為何商標變成X，可能是配合馬斯克發展科技王國。Twitter的母公司是X Corp，屬馬斯克旗下X控股公司(X Holdings Corp)的子公司，而他不久前宣布成立的人工智能(AI)公司，名字也有X，叫xAI。

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