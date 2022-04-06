Twitter總裁阿格拉瓦爾：指定馬斯克為董事會成員

美國電動車龍頭Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk) 近日購入社交媒體Twitter的9.2%股份，成為最大股東後，Twitter行政總裁阿格拉瓦爾(Parag Agrawal)周二(5日)表示，提名馬斯克為董事會成員。
阿格拉瓦爾於Twitter發文指，提名電動車龍頭Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)出任董事，因他近日購入該公司9.2%股份，成Tesla為最大股東。他又指，馬斯克對Twitter既是狂熱信徒，亦是強烈批評者，這正是他們在Twitter上需要的，認為長遠將令董事會變得更強大。
馬斯克指期待合作
馬斯克則在其帖文中稱，期待阿格拉瓦爾和Twitter董事會合作，在未來幾個月內對 Twitter 進行重大改進。但他沒有交代是哪一個方面。
倘若馬斯克正式成為董事，任期將是2年，直至2024年Twitter股東大會。另外，馬斯克一日留任董事，其股份就不得超過14.9%，意味住馬斯克無法直接接管Twitter。
Twitter股價周二收市報50.98美元，升2.02%。
I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022