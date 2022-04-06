Twitter總裁阿格拉瓦爾：指定馬斯克為董事會成員

阿格拉瓦爾於Twitter發文指，提名電動車龍頭Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)出任董事，因他近日購入該公司9.2%股份，成Tesla為最大股東。他又指，馬斯克對Twitter既是狂熱信徒，亦是強烈批評者，這正是他們在Twitter上需要的，認為長遠將令董事會變得更強大。