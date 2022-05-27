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國際
2022-05-27 10:59:00

Twitter股東起訴馬斯克操控股價

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全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)一言一行均對全球極具影響力，他就收購Twitter曾多次發表意見，頻頻成為全球焦點。Twitter一批股東決定起訴馬斯克以及Twitter，指控他們處理收購案一事混亂，導致Twitter股價大幅波動。

Twitter股東起訴馬斯克操控股價。(資料圖片)

Twitter股東起訴馬斯克操控股價。(資料圖片)

美國財經頻道《CNBC》報道，Twitter一批股東周三(25)起訴馬斯克以及Twitter，指控他們處理收購案一事混亂，導致Twitter股價大幅波動。起訴書指，原告指馬斯克延遲披露所持有的逾5%Twitter股份，並在4月初隱瞞加入董事會成員的計劃，從而獲取利益。原告指控，馬斯克及Twitter管理層在公開收購消息時構成混亂，導致股價大幅波動，是市場操控及違法行為。自馬斯克提出收購案以來，Twitter股價已累跌逾12%

美國財經頻道《CNBC》報道。

美國財經頻道《CNBC》報道。

股東控訴馬斯克不斷發表聲明作談判籌碼

原訴人又指，馬斯克違反加州法例，認為他與Twitter簽署收購合約後，宣稱Twitter存在的假賬戶數量較原本的多，並威脅取消交易。對此股東控訴馬斯克不斷發表聲明，旨在創造投資人對交易產生懷疑以大幅下修Twitter股價，達成他以此作為退出收購或重新談判籌碼的目標。收購價格最多降低 25%，將導致收購對價減少 110 億美元。根據加州法律，若該州的公司參與了某項與提案相關或相關的不當行為，則該公司必須將董事會成員排除在提案投票之外。投資者亦起訴Twitter，認為公司有義務調查馬斯克的行為。

馬斯克未有回應傳媒查詢。Twitter拒評上述消息。

股東控訴馬斯克不斷發表聲明作談判籌碼。(資料圖片)

股東控訴馬斯克不斷發表聲明作談判籌碼。(資料圖片)

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