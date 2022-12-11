Twitter重推藍剔服務 蘋果用戶須付較高月費

Twitter上周六(10日)在官方帳號發文公布，本周一(12日)將重新推出加強版的「藍剔」(Twitter Blue)訂閱服務，並向蘋果用戶收取比其他用戶更高的費用。

路透社報道，Twitter表示訂閱新服務的用戶可編輯貼文、上傳1080p影片，並取得藍剔帳號認證，若以網頁訂購月費8美元(約62.4港元)，透過蘋果iOS訂購則為每月11美元(約85.8港元)。

Twitter並未解釋為何針對蘋果用戶收取較高費用，但早前有報道指，Twitter正在尋找方法，來抵銷App Store向Twitter收取的費用。