Twitter重推藍剔服務 蘋果用戶須付較高月費

Twitter上周六(10日)在官方帳號發文公布，本周一(12日)將重新推出加強版的「藍剔」(Twitter Blue)訂閱服務，並向蘋果用戶收取比其他用戶更高的費用。
路透社報道，Twitter表示訂閱新服務的用戶可編輯貼文、上傳1080p影片，並取得藍剔帳號認證，若以網頁訂購月費8美元(約62.4港元)，透過蘋果iOS訂購則為每月11美元(約85.8港元)。
Twitter並未解釋為何針對蘋果用戶收取較高費用，但早前有報道指，Twitter正在尋找方法，來抵銷App Store向Twitter收取的費用。
馬斯克發文埋怨蘋果公司
Twitter於11月初推出藍剔認證收費服務，但在假帳戶湧現後叫停，之後原定11月29日再次推出，但亦押後。
全球首富馬斯克(Elon Musk)10月下旬以440億美元(約3,432億港元)完成收購Twitter，他上月發表一連串貼文抱怨蘋果公司，包括不滿蘋果對旗下App Store銷售的產品抽取高達3成佣金。
他隨後又指摘蘋果威脅不讓Twitter出現在App Store上，還說蘋果已停止在Twitter上投放廣告。
但在與蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)會面後，馬斯克發文稱有關推特被App Store下架的誤會已冰釋。