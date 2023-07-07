Twitter限制閱讀貼文量 日本圖文創作者紛紛「移民」微博 粉絲快速增長

Twitter實施流量臨時限制措施，限制使用者每日可閱讀的貼文數量，對平台創作者帶來衝擊。據報，日本繪師因而掀起了「移民潮」，開設微博帳號並發布創作。

馬斯克早前宣布，已認證Twitter用戶每天最多可閱讀6000則貼文；未經驗證帳號每天只能閱讀600則貼文；未經驗證的新帳號每天則只能查看300則。

創作內容與中國文化風格相近

新措施令大批使用者不滿，依賴Twitter流量的創作者更是大受打擊。最近幾天，不少長期在Twitter上發布創作的日本圖文創作者、繪師開設了微博帳號，並將過往作品陸續搬遷到微博。

綜合內地媒體36氪、虎嗅網等報道，這次移民的大多是日本等東亞地區的創作者，其中不乏已在中國年輕人之間擁有一定知名度，有些作者的創作內容也與中國傳統文化風格相近。因此，選擇移民微博是相對理性的選擇，而且微博和Twitter都是大型內容平台，他們有望獲取更多關注與粉絲的新社群。