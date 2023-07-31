Twitter｜三藩市總部巨型X標誌光害被批擾民 X用戶怒言：就在你睡房對面(有片)

美國億萬富豪馬斯克早前將社文媒體Twitter改名為X，而位於加州三藩市的總部頂樓已裝上一個巨大、閃閃發光的新Logo，可是市政府官員和部分居民對此感到不太滿意。
Twitter｜三藩市建築部門介入調查
路透社報道，坐落在三藩市鬧區市場街(Market Street)的總部大樓本月28日豎起一個巨型X標誌，夜間發出的耀眼強光被狠批擾民，三藩市建築勘驗廳亦表示正在針對這個X標誌的結構進行調查。
馬斯克去年10月以440億美元收購Twitter後，近日宣布改名為X，告別經典的藍鳥商標，並宣布總部會繼續留在三藩市。
Twitter｜總部留下來 有利三藩市
馬斯克2021年將Tesla總部從加州遷至德州，而對在疫情後竭力振興旅遊業和經濟的三藩市來說，X留下來不失為一個好兆頭。
三藩市市中心正面對科技業持續裁員、主要零售商撤離、旅遊業衰退等問題，隨著愈來愈多的人居家工作，交通量下滑，而犯罪率上升和露宿者人數增多，也損害其形象。
馬斯克寫道：「美麗的三藩市，儘管別人拋棄你，我們永遠是你的朋友。」
Twitter｜居民鬧爆
然而，並非所有三藩市居民都樂於與馬斯克交好。許多民眾周末拍下巨型X標誌發出閃爍、耀眼強光的畫面，批評這些燈光相當擾民。
一名X用戶寫道，他們對這麼亮的標誌「極為不滿」，試想它「就在你睡房對面」。另一名用戶說：「這公然不考慮任何人感受的做法，讓我震驚。」
三藩市建築勘驗廳對此已展開調查，稱其可能違反許可規定。一名工作人員在Facebook發表報告指，X的代表兩度拒絕建築勘驗廳人員進入總部頂樓勘驗這個標誌，一名公司代表說，這只是臨時設置的標誌。
Yes, this is the video posted from the bedroom of the person who has to live across the street from the new X sign Elon put up.— Devin Duke (@sirDukeDevin) July 29, 2023
He has to get some kind of compensation for this don't you think? pic.twitter.com/Pn0aUNuS2L
What do you think of the X Headquarters sign?pic.twitter.com/IhimnBEfBF— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 29, 2023