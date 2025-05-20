Uber女司機不滿被要求轉彎　用槍指嚇Rapper落車(有片)

美國佛州近期發生誇張事件，一名饒舌女歌手利用Uber平台召車，詎料因行駛路線發生爭吵，女司機竟然直接掏槍出來、指向女歌手和其友人的頭部，嚇得2人趕緊下車，警方就事件已展開調查，涉事司機亦被暫時取消在Uber上的服務權限。

綜合報道，藝名為Bomb Ass Krissy的饒舌歌手Krissy Celess上周二(13日)在Instagram(IG)講述這段恐怖經歷，當時她與友人登上Uber的車，直至駛至某處，Krissy要求女司機轉彎：「我說『嘿，就在這裡轉彎，你要左轉』，當時她正行駛在中間車道上，她回答『哦，你不用告訴我怎麼開，不然我裝GPS為了甚麼？』」網上影片顯示，女司機右手已持著一把手搶，左手致電予友人，指乘客正騷擾她，要求他們立即離開她的車，Krissy想反駁，女司機卻大喊「離開我的車，你們沒有權利在車上，滾出去！」Krissy不滿回罵「瘋狂」，詎料女司機把槍口直指Krissy的頭部么喝：「滾出去！滾出去！」Krissy被嚇得立即落車。