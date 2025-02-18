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國際
2025-02-18 12:20:00

UFO墜毀美國山區？Google Map「巨大白色圓盤」瘋傳後被破解

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外國網友透過Google Map在美國新墨西哥州山區，發現一個疑似UFO的白色圓盤物體。（Google Map地圖）

外國網友透過Google Map在美國新墨西哥州山區，發現一個疑似UFO的白色圓盤物體。（Google Map地圖）

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近日有外國網友在Google Map發現，美國新墨西哥州山區出現一個神祕的巨大白色圓盤物體，讓網友瘋傳該不會是墜毀的UFO。

每日郵報報道，一名美國網友米高，近期在Youtube分享驚奇發現。他表示利用地圖座標北緯34°24'21.6"，西經107°05'44.5"在Google地圖上搜尋，結果竟在拉德羅內斯山脈（Sierra Ladrones）海拔7400英尺處（約2255.5米）發現一個神祕的巨大白色圓盤物體。

美國新墨西哥州山區疑似UFO，位於 在拉德羅內斯山脈（Sierra Ladrones）（Google Map截圖） 美國新墨西哥州山區疑似UFO，位於 Albuquerque附近（Google Map截圖） 美國新墨西哥州山區疑似UFO，被形容為「被卡在山頂數世紀的UFO」（Sierra Ladrones）（Google Map截圖） 美國新墨西哥州山區疑似UFO（Google Map截圖）

該物體附近沒有明顯的道路或房屋，可說是非常深山。據地圖畫面顯示，可清楚看見光盤的頂部，彷彿還含有金屬物件，還有一部分已被植被覆蓋。

米高形容這宛如「被卡在山頂數世紀的UFO」，更有人聲稱在物體上看到窗戶、機身和電路。甚至有人腦洞大開，認為是通往地下機庫的神秘入口。

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1975年該地區圖片未見該疑似UFO物體。 2003年該地區圖片開始出該疑似UFO物體。 2013年該地區似UFO物體出現損毀。 2017年該地區似UFO物體出現更大損毀。

2003年起出現

這些圖片被分享到X上，一些Google地圖用戶也分享了歷史影像，發現1975年時該區域僅有一個黑色的箱形結構，2003年就出現了這個詭異的大圓盤，但周邊景觀貧瘠。十年後尚未被植被覆蓋，但圓盤在2013年起已出現一些毀損。2017年就有植物過度生長而遮擋部分圓盤。

不過有陰謀論破解網站「Metabunk」一名用戶進行調查後，稱該結構只是一個「雨水集水區」，後來已被拆除改建成其他設施。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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