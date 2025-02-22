UFO疑以音速兩倍掠過美國軍機　飛行員：如足球大小

美國又出現不明飛行物體，一名在美國加州執行任務的空軍飛行員披露，一個「足球大小」、「圓柱形」的不明飛行物，從他的機翼下方，快速近距離掠過，讓他大吃一驚。
「有東西從我的機翼下方飛過」
綜合美媒報道，根據一段流出的對話紀錄，這位名叫「特洛伊21」（Troy 21）的飛行員，於去年9月17日駕駛一架型號為比奇350C的飛機（Beechcraft 350 C），飛越加州管制空域，執行一次涉及國土安全部、未公開的軍事任務，而當天氣相當晴朗。
這名飛行員於當天下午2時30分左右向控制塔表示：「這很奇怪…剛才有東西從我的機翼下方飛過。也許就在我的翅膀下面，有一個足球大小的物體。」
深灰色的圓柱體
飛行員形容，這個不明物體：「就像是一個深灰色、圓柱體的物體，可能有足球的大小，大約從我們右翼下方10英尺（約3米）處通過。」至於是否為無人機時，他坦言無法確定。
約1分鐘後，這名飛行員又通報，在專門偵測、追蹤和鎖定空中目標的「空對空雷達」上，看見一個物體，報道指出，若這與掠過他機翼下方的物體是同一個，顯示這個物體必須以超過2馬赫（2倍音速）的高速飛行。報道引述專家認為，一些軍用和業餘無人機，有可能達到如此高的高度，但並不常見。
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