UFO疑以音速兩倍掠過美國軍機　飛行員：如足球大小

美國又出現不明飛行物體，一名在美國加州執行任務的空軍飛行員披露，一個「足球大小」、「圓柱形」的不明飛行物，從他的機翼下方，快速近距離掠過，讓他大吃一驚。

「有東西從我的機翼下方飛過」

綜合美媒報道，根據一段流出的對話紀錄，這位名叫「特洛伊21」（Troy 21）的飛行員，於去年9月17日駕駛一架型號為比奇350C的飛機（Beechcraft 350 C），飛越加州管制空域，執行一次涉及國土安全部、未公開的軍事任務，而當天氣相當晴朗。

這名飛行員於當天下午2時30分左右向控制塔表示：「這很奇怪…剛才有東西從我的機翼下方飛過。也許就在我的翅膀下面，有一個足球大小的物體。」