UFO衝擊美軍F-16戰機？ 航空管理局文件揭露2年前意外

美國亞利桑那州空軍基地附近，2年前出現了疑似無人機的不明飛行物體（UFO）撞擊美軍戰機的事件。根據美國聯邦航空管理局（FAA）文件，事件發生於2023年1月，一架價值6300萬美元的F-16戰隼戰鬥機在半空中遭遇橘白色「無人飛行系統」（UAS）撞擊，導致飛行員座艙罩受損，戰機被迫暫停飛行。
無人機以8架編組飛行
軍事新聞網站《The War Zone》報道，這些無人機以多達8架為一組集體飛行，自2020年1月以來，類似事件頻繁發生於美國軍事空戰訓練場地及其周圍高海拔地區。
針對此現象，美國海關與邊境保護局（CBP）高級顧問維提洛（Ron Vitiello）推測，這些UFO可能是外國販毒集團用於間諜或走私毒品的無人機。他指出，販毒集團資金充裕，有能力採用先進技術來進行非法活動。據美國媒體《News Nation》報道，販毒集團利用這類難以追蹤的無人機，一次可運送多達10公斤毒品。
FAA表示，飛行員如向塔台通報「不明異常現象」（UAP），該機構會予以記錄，並與美國海軍情報辦公室的不明空中現象專案小組（UAP Task Force）分享相關資訊。
五角大廈「全域異常現象解析辦公室」（AARO）專門處理影響國家安全的不明空中現象報告。據《紐約郵報》報道，自2023年5月至2024年1月期間，政府單位共提交757份此類報告，僅有49份案件被AARO標記為結案。
目前，美方仍在釐清這些神秘無人機的來源及用途，相關調查持續進行中。
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