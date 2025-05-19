UFO衝擊美軍F-16戰機？ 航空管理局文件揭露2年前意外

美國亞利桑那州空軍基地附近，2年前出現了疑似無人機的不明飛行物體（UFO）撞擊美軍戰機的事件。根據美國聯邦航空管理局（FAA）文件，事件發生於2023年1月，一架價值6300萬美元的F-16戰隼戰鬥機在半空中遭遇橘白色「無人飛行系統」（UAS）撞擊，導致飛行員座艙罩受損，戰機被迫暫停飛行。

無人機以 8架編組飛行

軍事新聞網站《The War Zone》報道，這些無人機以多達8架為一組集體飛行，自2020年1月以來，類似事件頻繁發生於美國軍事空戰訓練場地及其周圍高海拔地區。