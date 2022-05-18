UFO｜逾半世紀首次 美召開UFO聽證會 新片段爆光 情報官認未能分辨飛行物 (有片)

外星人及外太空生命究竟存不存在？美國眾議院周二召開UFO(不明飛行物體)聽證會，是半世紀以來首次。有新曝光片段可見呈圓形的UFO在空中高速飛過，與會的情報官員承認未能解釋片中物體，但聽證會對於是否存在外星人沒有定論。

UFO聽證會 眾議院召開

聽證會由眾院情報委員會轄下的反恐、反間諜及反核擴散小組委員會召開。會上展示了兩段UFO片段，其中一段攝於白天，可見球狀飛行物在一架海軍F18軍機駕駛艙附近飛過；另一段則由一架飛機上的夜視鏡頭拍得，顯示半空有兩個呈三角形的飛行物。

接受議員質詢的包括海軍情報局副局長布雷(Scott Bray)以及負責情報和安全事務的國防部副部長穆特里(Ronald Moultrie)。布雷藉著上述片段，說明當局要查出不明飛行究竟是甚麼，並非一時三刻可以辦到。他以上述三角形飛行物為例，其以夜視鏡拍攝，辨認需時，直至攝得片段後數年，在附近另一處海岸上空對開拍到類似物體，對照之下才得以推斷是無人機。

UFO單憑片段資料太少 情報官︰難以分析

至於該段球狀飛行物片段，布雷亦未能解釋是甚麼，但他以此為例，指單憑一閃即逝的片段，能分析的資料其實相當少。他並稱，基於情報及國防原因，當局往往不能如公眾預期般公開大量資訊。

去年6月美國國家情報總監應國會要求，提交一份報告，列出由2004至當時，共有144宗不明飛行物目擊個案，但據報類似個案如今已增至400宗，當局把其稱之為「不明高空現象」(unidentified aerial phenomena、UAP)。有與會的民主黨議員指UAP是潛在的國家安全威脅。布雷表示，個案急升可能是因為去年的報告出台後，有更多人願意匯報所致。