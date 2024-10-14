WSJ：去年12月神秘無人機隊三度入侵美國最大軍事區域 飛行長達1小時

美國軍事重地弗吉尼亞州的朗里空軍基地(Langley Air Force Base)與諾福克海軍基地(Naval Station Norfolk)，據報去年12月晚間遭神秘無人機隊入侵，五角大廈對此感到震驚。國防部與聯邦調查局(FBI)官員在白宮開會，暫無法確認無人機的來源及目的。 《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報道， 位在弗吉尼亞州南部沿岸漢普頓(Hampton)的朗里空軍基地，去年12月陸續有不明無人機隊於夜間入侵空域，由於地點位於美國航空母艦與潛艦造船廠諾福克海軍基地附近，事件引發高度關注。然而，軍方及情報機構均無法確認機隊身份、來歷及目的。

去年12月無人機隊三度入侵 去年12月6日，漢普頓警方首次報告發現無人機群，朗里空軍基地偵測到一架無人機在馬歇爾街(Marshall St.)或高茲諾德希望公園(Gosnold’s Hope Park)一帶降落。 第二天晚上9時15分，無人機隊再於漢普頓上空飛行，飛出巴克洛(Buckrow)海灘，軍方派出偵查艇但查無所獲；9時42分，2架無人機在巴克洛海域北一街區域現蹤；10時54分，3架無人機在北方的Grandview海岸聚集；11時7分，軍方偵測到強烈訊號，一架無人機位於25呎高度，可能在高茲諾德希望公園附近降落。

12月23日，神秘無人機隊最後一次在基地附近出現。機隊出現17天期間，情報機關曾在海上攔截小型船隻，但未發現操作指揮的電腦器材。 無人機隊飛行約45分鐘至1小時 已退役的郎里基地長官凱利(Mark Kelly)在基地建築物頂上，目睹神秘無人機隊入侵，但當時他不知如何滙報狀況。一名官員向凱利報告，機隊飛行時間約45分鐘至1小時。 凱利觀察到，神秘無人機約20呎長，一架接一架在空中發出割草機般的聲響，以每小時100英里速度在3,000至4,000呎高度飛行。機隊還往南飛越切薩皮克灣(Chesapeake Bay)，前往包括海豹突擊隊第6分隊以及諾福克海軍基地區域。該基地是全球最大軍港。

無人機隊目的為何？ 美軍不清楚約12架或更多的神秘無人機隊，背後操作者是飛行愛好者還是具惡意者，有指可能是俄羅斯或中國在測試美國空軍的反應。但美國聯邦法律規定，除非無人飛行器造成直接威脅，軍方不得擊落接近軍事基地的飛行物。 無人機首度入侵朗里基地兩周後，軍方向總統拜登滙報，五角大廈、FBI、國防部不明飛行物(UFO)小組專家在白宮開會商討，推測事件始末以及該如何應對。 為何不會輕易擊落無人機 ？ 美國的核武試驗區以及國家安全重要區域近期陸續傳出遭無人機入侵，如何在本土防禦無人飛行物入侵已成重大課題。因無人機可攜帶偵測裝備、爆炸品、化學物質等，將其擊落恐造成地面人員損傷，軍方陷入兩難。

非玩家所為 去年負責執行擊落中國氣球指令的退役將領范赫克(Glen VanHerck)指出，過去幾年曾出現零星不明飛行物入侵軍事區域事件，但朗里海軍基地晚間遭入侵卻是前所未聞。他認為，必須查出這些飛行物的身份及來歷。 由於不明無人飛機隊包括大型固定翼和小型四旋翼無人機，規模、行動、路徑以及模式都不像玩家的操作，專家大多認為並非一般人所為。