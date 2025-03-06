WSJ：特朗普即將發布行政命令 指示「確保廢除教育部工作順利進行」

美國《華爾街日報》(WSJ)周三(5日)引述知情人士報道，預料特朗普最快周四(6日)會發布一道旨在廢除教育部的行政命令。

報道指，該行政命令的草稿顯示，特朗普指示教育部長麥克馬洪(Linda McMahon)「在法律容許的最大範圍內，採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。該行政命令在特朗普與拜登政府交接期間已著手籌備，《華爾街日報》上月初曾報道，特朗普政府官員正考慮廢除教育部的行動。

特朗普：教育部官僚辜負了孩子

該行政命令的草稿寫道：「透過聯邦計劃和資金掌管美國教育的實驗，以及那些計劃和資金所支持、不需負責任的官僚，辜負了我們的孩子、我們的教師和我們的家庭。」《華爾街日報》閱覽過的草稿被標示為「預先決定」(pre-decisional)，表示內容可能有調整。白宮未回應相關報道。