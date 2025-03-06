WSJ：特朗普即將發布行政命令 指示「確保廢除教育部工作順利進行」

美國《華爾街日報》(WSJ)周三(5日)引述知情人士報道，預料特朗普最快周四(6日)會發布一道旨在廢除教育部的行政命令。
報道指，該行政命令的草稿顯示，特朗普指示教育部長麥克馬洪(Linda McMahon)「在法律容許的最大範圍內，採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。該行政命令在特朗普與拜登政府交接期間已著手籌備，《華爾街日報》上月初曾報道，特朗普政府官員正考慮廢除教育部的行動。
特朗普：教育部官僚辜負了孩子
該行政命令的草稿寫道：「透過聯邦計劃和資金掌管美國教育的實驗，以及那些計劃和資金所支持、不需負責任的官僚，辜負了我們的孩子、我們的教師和我們的家庭。」《華爾街日報》閱覽過的草稿被標示為「預先決定」(pre-decisional)，表示內容可能有調整。白宮未回應相關報道。
教育部長：將教育工作送回各州
麥克馬洪本月3日晚向教育部僱員發電郵，稱她會「將教育送回各州」，又說特朗普和美國選民「已經賦予我們快速、且負責任地完成消除這裡官僚臃腫的任務」。
專家：廢除教育部須獲參議院通過
法律專家早前表示，要廢除教育部須在參議院取得避免「阻撓議事」(filibuster)手段的60票支持。教育部管理的主要計劃包括提供身體殘障和心理障礙學生和學生貸款的資金，這在法律上明文規定，國民須得到這方面的保障，相關計劃也獲到選民支持。
教育部遭特朗普削弱
特朗普政府已採取一系列措施削弱教育部，不僅解僱試用期員工，提供其他員工自願離職計劃，也取消許多與研究和教師質素有關的補助和合約。
此外，特朗普政府也利用教育部的民權事務部門，企圖根除大學校園內的反猶太主義、為跨性別學生提供住宿，以及「多元、公平及包容」計劃等。
教育部約有4500僱員
截至去年，教育部約有4,500名僱員，是規模最小的內閣層級聯邦部門。民調顯示，多數美國民眾對廢除教育部抱持懷疑，民主黨人群起反對特朗普這項構想。