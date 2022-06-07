WWDC 2022懶人包｜搭載全新M2晶片MacBook Air及MacBook Pro登場

Apple年度開發者大會WWDC 2022於本港時間凌晨１時舉行了開幕 Keynote。(Apple)

Apple年度開發者大會WWDC 2022，於本港時間今日凌晨1時舉行了開幕Keynote，並跟去年一樣採取線上的方式舉行。除了公布iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS Ventura， Apple亦公布M2處理器，以及MacBook新產品。

iOS 16(Apple)

iOS 16 iOS 16首先介紹全新的鎖定螢幕(Lockscreen )設定，鎖定螢幕將提供更多個人化的設定，整體設定就像是Apple Watch類似，可以更改時間顯示的顏色、文字樣式和實用功能。通知同時也可以選擇縮小或是顯示。Apple將推出為運動迷設計的區塊，可以在通知中直接看到支持比賽的比數，Apple TV App也能整合所有的運動比賽，不過整合功能只會在幾個國家率先推出。

MacBook Air 及 MacBook Pro Apple今天發表全新的M2晶片，並且會搭載在全新的MacBook Air和新版13吋MacBook Pro，同時還有新色。全新的MacBook Air配備更大的13.6吋Liquid Retina顯示器、1080p FaceTime HD相機、四揚聲器音響系統，以及MagSafe充電，電池續航力最長可達18小時，還有銀色、太空灰色、午夜色和星光。MacBook Air也提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，讓使用者能同時為兩台裝置充電。 MacBook Air 也首次支援快充，只要選購67W USB-C 電源轉接器，便能在短短30分鐘充滿50%的電。MacBook Pro搭載上全新的M2晶片後，統一記憶體高達24GB，具備ProRes加速，電池續航力可達20小時。 目前全新的MacBook Air與MacBook Pro都尚未公開確切發售日期，僅透露會在今年稍後時間推出，售價分別為9,499港元起和9,999港元起。

watchOS 9 watchOS 9推出全新錶面選擇，升級了「體能訓練」方面的功能，現可透過「數位錶冠」在易於閱讀的「體能訓練顯示畫面」間切換，方便使用者瀏覽不同訓練方式的重要測量指標外，還可以透過「心率區間」能用來監測訓練強度。另外在「睡眠」和「用藥」功能上都有更新。最為特別的是推出首創的「心房顫動記錄」功能，該功能可以讓被診斷出心房顫動的使用者，可開啟由美國食品藥物管理局許可的「心房顫動記錄」功能，並取得心率處於心房顫動的頻率估算等重要資訊，對自身狀況有更深入的了解。此外，使用者還會收到每週通知，告訴他們心臟顫動的頻率，並可透過「健康」app 查看詳細記錄，了解生活中可能影響心臟顫動的生活型態因素，如睡眠狀況、酒精攝取量和運動。

iPadOS 16(Apple)

iPad OS16 新功能「Freeform」可以讓使用者同時在一個畫面上共享畫畫、寫字的內容，透過「幕前調度」和全面外接顯示器支援也可以更靈活的使用各項App，讓想完成的工作可以透過多種方式配合完成。

macOS Ventura(Apple)