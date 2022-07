梵高畫作《Head Of A Peasant Woman》。(互聯網)

梵高(Vincent van Gogh)一幅油畫原來隱藏了梵高的自畫像,在137年後終由專家以X光檢測發現!

該幅梵高畫作《Head Of A Peasant Woman》繪於1885年,即梵高離世前5年。X光檢測顯示,梵高的《Head Of A Peasant Woman》底下,出現一位束有鬍鬚、戴有圍巾的男子,跟梵高於1888年完成的著名畫作《戴灰氈帽的自畫像》(Self-Portrait with Grey Felt Hat)類似,明顯就是梵高本人。

梵高畫作隱藏自畫像 料繪於早期

專家相信X光發現的梵高早期開始畫自畫像時所繪,相信經仔細修復後,可把兩張畫作分開。目前《Head Of A Peasant Woman》及X光版本的自畫像,正在蘇格蘭皇家學院展出。

英國蘇格蘭國家畫廊教授Frances Fowle表示︰「我們非常興奮分享這個令人振奮的發現」,「我們發現了全球其中一位最重要及受歡迎藝術家梵高的不為人知作品。這是蘇格蘭一份了不起的禮物,國家畫廊將永遠好好保存。」國家畫廊的畫作修復專家Lesley Stevenson則說︰「這是重要的發現,令我們對梵高一生知得更多。」