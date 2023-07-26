X商標超熱門 商標律師：Twitter改名後遭控侵權「風險百分百」

美國億萬富豪馬斯克對X字母情有獨鍾，決定把Twitter改名為X，但與X相關的圖樣有不少已被Meta、微軟等公司搶先一步註冊，因此Twitter更名註冊時恐遇上大麻煩。

Twitter｜未來於法律上須捍衛「X」品牌

路透社報道，由於X被廣泛使用在各種商標上，Twitter改名為X後，料將遭遇許多法律上的挑戰，未來也可能遇上必須捍衛自家品牌名稱的問題。

擅長打商標官司的律師Josh Gerben說：「Twitter百分之百會碰上因此捱告的情況。」就他粗略估算，美國各行各業中，有近900個活躍商標與X有關。