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國際
2023-07-26 11:35:11

X商標超熱門 商標律師：Twitter改名後遭控侵權「風險百分百」

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馬斯克把Twitter改名為X。(互聯網)

馬斯克把Twitter改名為X。(互聯網)

美國億萬富豪馬斯克對X字母情有獨鍾，決定把Twitter改名為X，但與X相關的圖樣有不少已被Meta、微軟等公司搶先一步註冊，因此Twitter更名註冊時恐遇上大麻煩。

Twitter｜未來於法律上須捍衛「X」品牌

路透社報道，由於X被廣泛使用在各種商標上，Twitter改名為X後，料將遭遇許多法律上的挑戰，未來也可能遇上必須捍衛自家品牌名稱的問題。

擅長打商標官司的律師Josh Gerben說：「Twitter百分之百會碰上因此捱告的情況。」就他粗略估算，美國各行各業中，有近900個活躍商標與X有關。

工人將Twitter三藩市總部的舊有標誌拆除。(美聯社)

工人將Twitter三藩市總部的舊有標誌拆除。(美聯社)

Twitter｜微軟與Meta已註冊「X」為商標

馬斯克宣布將Twitter改名為X，而新標誌將由原本眾人熟悉的藍鳥圖案，變為在黑底上以白色線條勾勒出十分有個性的X字樣。

2003年起，微軟就擁有與其遊戲系統Xbox通訊有關的X註冊商標，而Twitter的新競爭對手Threads母公司Meta2019年起，也擁有聯邦級別的商標註冊，是個藍白色彩的X字母，申請應用範為是社交媒體、軟件等。

法律事務所Loeb & Loeb的商標律師Douglas Masters說：「單一字母本來就比較難保護，尤其是像X這個在商業上非常受歡迎的字母，Twitter新名稱能被保護的可能僅侷限於他們簡單的黑白X標誌。」

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