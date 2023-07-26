X商標超熱門 商標律師：Twitter改名後遭控侵權「風險百分百」

美國億萬富豪馬斯克對X字母情有獨鍾，決定把Twitter改名為X，但與X相關的圖樣有不少已被Meta、微軟等公司搶先一步註冊，因此Twitter更名註冊時恐遇上大麻煩。
Twitter｜未來於法律上須捍衛「X」品牌
路透社報道，由於X被廣泛使用在各種商標上，Twitter改名為X後，料將遭遇許多法律上的挑戰，未來也可能遇上必須捍衛自家品牌名稱的問題。
擅長打商標官司的律師Josh Gerben說：「Twitter百分之百會碰上因此捱告的情況。」就他粗略估算，美國各行各業中，有近900個活躍商標與X有關。
Twitter｜微軟與Meta已註冊「X」為商標
馬斯克宣布將Twitter改名為X，而新標誌將由原本眾人熟悉的藍鳥圖案，變為在黑底上以白色線條勾勒出十分有個性的X字樣。
自2003年起，微軟就擁有與其遊戲系統Xbox通訊有關的X註冊商標，而Twitter的新競爭對手Threads母公司Meta自2019年起，也擁有聯邦級別的商標註冊，是個藍白色彩的X字母，申請應用範為是社交媒體、軟件等。
法律事務所Loeb & Loeb的商標律師Douglas Masters說：「單一字母本來就比較難保護，尤其是像X這個在商業上非常受歡迎的字母，Twitter新名稱能被保護的可能僅侷限於他們簡單的黑白X標誌。」