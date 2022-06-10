YouTube被指無法阻截偽冒馬斯克騙局

網上利用名人作電子貨幣投資的騙案手法層出不窮，最近就有騙徒利用全球首富馬斯克（Elon Musk）為他們的騙案「賣廣告」，在YouTube進行直播吸引網民加入購買偽冒加密貨幣。然而，YouTube被指無法應對這些騙案，並讓他們繼續散播。

在香港，以名人作為招徠的加密貨幣騙案廣告，由譚詠麟到郭富城，再到勞福局長羅致光，而最近輪到馬斯克「證實了這個消息」。馬斯克在周二(7日)就批評，YouTube無法阻截這些騙局廣告，而YouTube僅表示在收到舉報才把頻道移除。

英國廣播公司（BBC）的調查就發現，在過去一個月的其中4日，已發現在10多個這些直播頻道中，有數以萬計的人收看，而有關的直播令數以千計的人誤信並把加密貨幣傳送給騙徒，以求得到「馬斯克的禮物」，BBC表示當中最普遍出現的一個域名是來自「https://elon-x2.live/」，並邀請網民將比特幣或以太幣傳送給他們。

估計今年已騙取2.35億

BBC又指，根據有關的紀錄，單是一個星期就已經騙取24.3萬美元（約190.73萬港元）的加密貨幣。而根據網絡組織的分析，在2021年，有關的騙局就取得9,800萬美元（約7.69億港元），而今年亦估計獲取了3,000萬美元（約2.35億港元）的加密貨幣。

有關的騙徒會在網上駭入或騙取一些YouTube帳戶，並將帳戶改名如Tesla等，以吸引網民相信為馬斯克或旗下企業的頻道。其中一個被入侵的智利音樂人就表示，不少的追隨者對他的YouTube帳戶被改名，以及加入Tesla的直播感到迷惑。而YouTube在回應BBC時表示，有嚴格的守則去應對騙局以及黑客訊息等。